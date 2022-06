The Gray Man intervista ai fratelli Russo: clip video esclusiva

- Advertisement -

Nuova clip esclusiva di The Gray Man, film action dei fratelli Russo con Ryan Gosling e Chris Evans.

The Gray Man è un film thriller action dei Fratelli Russo (Avengers: Endgame). Il cast è ricchissimo e vanta Ryan Gosling e Chris Evans come protagonisti, affiancati da altri grandi nomi. Scopriamo tutto quello che è stato svelato durante la seconda giornata della Geeked Week.

The Gray Man intervista ai Russo Brothers

I fratelli Russo amano i film d’azione, come hanno spiegato in quest’intervista durante la Geeked Week, per questo hanno accettato una nuova sfida dopo il capitolo Marvel. Ritrovano Chris Evans, che hanno esaltato in ogni modo possibile, sottolineando quanto sia dotato come attore e coraggioso. Non molti interpreti, infatti, accetterebbero un ruolo da villain dopo anni trascorsi a essere identificato come il buono per eccellenza. Mette a rischio la propria immagine pubblica. Lui è però pronto a correre rischi e cimentarsi sempre in nuovi progetti. Basti pensare a Knives Out, nel quale non ha di certo il cuore tenero.

Sono entusiasti del fatto d’avere Ryan Gosling come protagonista, perché il personaggio è in parte molto simile a lui. Il riferimento è al suo modo di approcciare al ruolo sul set. Tende a fare poco, in un certo senso, risultando però molto intenso e carismatico. Pensiamo a Drive o Only God Forgives. Al tempo stesso ha un particolare senso dell’umorismo. Pensiamo a The Nice Guys. Tutto ciò si sposa perfettamente con la pellicola. Ecco le sue parole: “I frateli Russo mi hanno chiesto di partecipare al film e la cosa è stata emozionante. Amo gli action e volevo farne parte”. Parole d’amore anche da parte di Chris Evans: “Poter lavorare di nuovo con loro è stato fantastico. Potrebbero chiedermi qualunque cosa e la farei”.

The Gray Man trama

Il protagonista di The Gray Man è Court Gentry, agente della CIA noto nell’ambiente come Sierra Six. La sua è una storia particolare, essendo entrato a far parte dell’agenzia dopo che Donald Fitzroy lo ha tirato fuori da un penitenziario federale. Non propriamente la recluta perfetta, diciamo.

Inizialmente il suo ruolo all’interno della CIA era alquanto particolare. Era di fatto un mercenario. Col passare del tempo, però, si è tramutato in un agente altamente qualificato. La sua vita viene sconvolta quando Lloyd Hansen, ex agente e suo collega instabile, gli pone una taglia sulla testa. Gentry si ritrova così a essere il bersaglio di una caccia all’uomo. Il terreno di battaglia è l’intero mondo. Non vi sono confini. È costretto a darsi alla fuga, mentre un gran numero di assassini sono pronti a farlo fuori. Ad aiutarlo vi è la collega Dani Mirana. Riusciranno i due a sopravvivere?

The Gray Man trailer

The Gray Man clip esclusiva

The Gray Man cast

Il protagonista di The Gray Man, Court Gentry, interpretato da Ryan Gosling. A reclutarlo nella CIA è Donald Fitzroy, che ha il volto di Billy Bob Thornton. Il villain della pellicola è Lloyd Hansen, interpretato da Chris Evans che, dopo anni trascorsi a fare il buono sul set della Marvel, si sta divertendo a sperimentare tra cinema e TV. Ad aiutare Court vi è Dani Miranda, che ha il volto di Ana de Armas. Ad arricchire il cast vi sono Regé-Jean Page, Jessica Henwick, Wagner Moura e molti altri.

The Gray Man quando esce

Quando esce The Gray Man? Questo è uno dei film più ambiziosi di Netflix, se si guarda al ricchissimo cast coinvolto. Un gran budget per una pellicola che promette spettacolo. La data d’uscita ufficiale in streaming sulla piattaforma è fissata per il 13 luglio. Come di consueto occorrerà attendere le ore 9.00 del mattino per poter cliccare riproduci.