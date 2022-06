Un’estate ai Caraibi dove è stato girato location: il vero villaggio

- Advertisement -

Un’estate ai Caraibi: scopriamo dov’è stata girata la commedia dal sapore d’estate di Carlo Vanzina

La splendida cornice dei Caraibi fa da sfondo alla commedia estiva del 2009 di Carlo Vanzina, con un cast ricchissimo che può contare su Gigi Proietti, Enrico Brignano, Martina Stella, Carlo Buccirosso e tanti altri. Il film segue Un’estate al mare, commedia dell’anno prima, ma non ne costituisce un sequel. Rientra però nello stesso filone di commedie estive, sulla falsariga di tutti i cine-panettoni che per anni hanno popolato i cinema italiani nel periodo natalizio. Un’estate ai Caraibi mette in scena le vacanze e le avventure di diversi italiani nel villaggio caraibico scelto come meta: scopriamo dunque dov’è stato girato il film.

Un’estate ai Caraibi: la location del film

Come si capisce con chiarezza dal film, i Caraibi fanno da sfondo alle vicende narrate e le location sono in parte originali, in parte ricreate. La location scelta è quella di Antigua e Barbuda, stato dell’America centrale caraibica circondato interamente dal mare. Qui, all’interno del film vediamo il porto di Saint John’s di Antigua, la Gracehill Moravian Church di Liberta di Antigua e il Copper and Lumber Store Hotel di Antigua. Queste sono le location principali che ricreano il villaggio caraibico, ma nel film molte scene sono anche state girate in Italia.

Per alcune scene infatti troviamo Roma e alcuni luoghi lombardi come il comune milanese di Gaggiano e il Policlinico San Matteo di Gaggiano. Tornando alle location originali, quelle caraibiche, il porto di Saint John’s è quello della capitale di Antigua e Barbuda, per l’appunto Saint John’s, città che conta circa 44.000 abitanti e costituisce il centro politico, economico e sociale dell’isola. La Gracehill Moravian Church è una particolare comunità religiosa che ha preso piede soprattutto in Regno Unito e ha una propria chiesa anche ad Antigua e Barbuda, che è uno stato facente parte del Commonwealth, ex proprietà dell’Impero britannico, e quindi con una forte tradizione anglosassone. Infine, il Copper and Lumber Store è probabilmente l’hotel più famosi di Antigua e Barbuda, con una tradizione molto lunga e prestigiosa.