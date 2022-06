Arcane Bridging the Rift: nuova serie sul mondo di League of Legends

Riot Games lancia una nuova serie su League of Legends, Arcane Bridging the Rift. Cambia però le regole del gioco e stavolta non sarà su Netflix.

State aspettando la seconda stagione di Arcane su Netflix? Ecco, questa notizia non riguarda quello show acclamato in tutto il mondo. Arcane Bridging the Rift è un nuovo progetto di Riot Games che proporrà al pubblico le origini della serie. Un prequel del quale abbiamo qualche informazione.

Cosa sappiamo del prequel di Arcane? Sarà diviso in cinque episodi e racconterà le origini della storia proposta nella prima stagione su Netflix. In quel caso siamo partiti in medias res. Abbiamo visto qualche barlume della rivolta, in seguito citata in alcune occasioni. In questo caso, invece, si farà un vero e proprio passo indietro di anni.

È possibile che si andrà ad approfondire maggiormente la relazione con League of Legends. Rispetto a questo mondo così vasto, Arcane era già una sorta di prequel, atto a spiegare le origini di alcuni personaggi celebri. Con Bridging the Rift il legame con il gioco potrebbe diventare più stringente.

Every legend has a beginning, and it’s not always where one would expect.

Welcome to #BridgingTheRift, the story of how #Arcane came to be.

Told in five parts every Thursday on @YouTube, beginning August 4. pic.twitter.com/S73rfwFcJs

— Arcane (@arcaneshow) June 8, 2022