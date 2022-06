Giulia Michelini oggi cosa fa l’attrice di Rosy Abate

- Advertisement -

Giulia Michelini: scopriamo cosa fa oggi l’attrice protagonista soprattutto per il ruolo di Rosy Abate in televisione.

Tra i volti noti della televisione italiana c’è sicuramente quello di Giulia Michelini, celebre soprattutto per aver interpretato il personaggio di Rosy Abate nella serie Squadra Antimafia – Palermo oggi e nello spinoff dedicato proprio a lei. Il successo della Michelini si è poi esteso anche al grande schermo, apparendo in film importanti, dal Cado dalle nubi di Checco Zalone ad altre commedie di successo come Immaturi, Sei mai stata sulla luna? e Io c’è. Una lunga carriera dunque per l’attrice, ma scopriamo cosa fa oggi.

Giulia Michelini: cosa fa oggi

Un punto di svolta per la carriera di Giulia Michelini è arrivata senza dubbio nel 2019, quando l’attrice ha dato l’addio al personaggio di Rosy Abate, spiegando di volersi dedicare a suo figlio. Negli ultimi anni in effetti si è vista pochissimo, non ha più interpretato alcun ruolo in televisione ed è apparsa al cinema solo in un’occasione, in Tutti per 1 – 1 per tutti di Giovanni Veronesi, uscito nel 2020, ma girato prima del suo momentaneo ritiro dalle scene.

Dopo l’addio a Rosy Abate Giulia Michelini ha mantenuto il proposito di prendersi una pausa, di ritirarsi e dedicarsi a suo figlio. Finché il mondo della recitazione non è tornato a far battere il cuore dell’attrice, che ha deciso dunque di fare il ritorno in scena, scegliendo però la strada del teatro. La scorsa estate dunque Giulia Michelini è stata protagonista dello spettacolo Alza la voce insieme alla sorella Paola, un’opera che indaga gli stereotipi che contrassegnano la vita quotidiana delle donne.

Per ora il ritorno è stato solo a teatro, l’attrice ancora non è stata coinvolta in alcun progetto televisivo o cinematografico. Chissà però che i tempi non siano maturi per un ritorno in scena, magari del famoso prequel Rosy Abate – Le origini del male, annunciato ma messo in standby dopo il ritiro dell’attrice.