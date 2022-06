Pietro Castellitto Matilda De Angelis stanno insieme: la storia d’amore

- Advertisement -

È amore tra Pietro Castellitto e Matilda De Angelis: le foto ufficializzano la loro storia e quindi andiamo a scoprirne i dettagli.

È nata una nuova coppia nel mondo del cinema italiano. Pietro Castellitto e Matilda De Angelis appaiono felici e innamorati nelle foto pubblicate dal settimanale Chi e non si tratta dei soliti scatti rubati, ma di una sorta di ufficialità visto che i due si sono mostrati molto propensi a farsi immortalare insieme. Come se fossero usciti allo scoperto dunque, Pietro e Matilda si sono fatti cogliere dall’obiettivo della fotocamera mentre passeggiano nella Capitale, sereni e innamorati. Ora che è arrivata l’ufficialità, andiamo a scoprire cosa sappiamo di questa storia d’amore.

Pietro Castellitto e Matilda De Angelis: la storia d’amore

Già da tempo Chi parlava di un amore tra i due e la passione sarebbe nata sul set del film Netflix Rapiniamo il duce, che vede anche la presenza di Maccio Capatonda e Isabella Ferrari. Da tempo ormai le carriere dei due attori hanno spiccato il volo: Castellitto è stato protagonista di Speravo de mori prima, la serie di Sky su Francesco Totti, e di Freaks Out, mentre Matilda De Angelis si è affermata con i ruoli nella serie The Undoing e in film come Veloce come il vento e L’incredibile storia dell’Isola delle Rose. Due carriere dunque in rampa di lancio che ora si sono incontrate, dando vita a un amore che sta letteralmente facendo sognare i fan.

Prima di Pietro Castellitto, nella vita di Matilda De Angelis c’era il rapper Nayt, ma la relazione tra i due è terminata nel 2021. Dopo un periodo da sola, l’attrice ha ritrovato quindi l’amore con Pietro Castellitto. Quest’ultimo ha invece alle spalle una relazione con l’attrice Virginie Marsan, figlia dell’ex moglie di Carlo Vanzina. Ora i due hanno quindi ritrovato l’amore e si mostrano felici e innamorati.