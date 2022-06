Serena Bortone vacanze esotiche su Instagram il video: e il compagno?

- Advertisement -

Sono iniziate le vacanze di Serena Bortone: scopriamo quale meta ha scelta la conduttrice per il proprio relax estivo.

Dopo una ricchissima stagione, Serena Bortone si è conquistata una meritata vacanza. La conduttrice ha animato i pomeriggi di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, una delle trasmissioni di maggior successo del palinsesto Rai. Il programma ora è andato in pausa per l’estate e Serena Bortone può godersi dunque un meritato stop, per ricaricare le pile e tornare con ancora più carica quando riprenderà la messa in onda del suo Oggi è un altro giorno. In attesa di rivederla in televisione, andiamo a scoprire dove la conduttrice ha scelto di spendere le proprie vacanze.

Le vacanze di Serena Bortone

Subito dopo lo stop di Oggi è un altro giorno, la conduttrice ha deciso di partire immediatamente. La destinazione? L’incantevole Costa Brava in Spagna. La donna sta documentando la sua splendida vacanza tramite il proprio profilo Instagram, pubblicando diversi post e stories. I primi scatti della Bortone sono arrivati da Cadaques, uno dei luoghi più celebri della Costa Brava, situato in provincia di Girona, nella comunità della Catalogna. Da qui, la conduttrice ha esplorato anche le vette del Cap de Creus, che rappresenta il punto più orientale della Catalogna.

Cadaques è una delle mete turistiche più apprezzate dai turisti che scelgono la Spagna come meta. Lo splendido mare e il ricco patrimonio artistico rendono il villaggio una vera e propria perla, ricca di attrazioni come la Casa Museo Salvador Dalì e i piccoli porti El Port e Port Lligat. C’è davvero tanto da scoprire e da ammirare a Cadaques e in generale in tutta la Costa Brava e tramite le Instagram Stories di Serena Bortone possiamo ammirare le bellezze di questi luoghi.

La conduttrice si sta dunque godendo il relax in Spagna, anche se in molti hanno notate per ora l’assenza di un compagno al suo fianco. La conduttrice è sempre stata estremamente riservata e non ha mai svelato nulla sulla sua situazione sentimentale, è probabile dunque che, anche se fosse accompagnata, abbia scelto di non mostrare nulla sui social per tenere al sicuro la propria privacy.