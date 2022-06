Un paese a dieta dove si trova San Leo paese prima puntata: storia

- Advertisement -

Un paese a dieta: scopriamo dove si trova San Leo, paese protagonista della prima puntata del nuovo show.

Un paese a dieta è pronto a prendere il via su Nove. Mercoledì 8 giugno arriva il primo appuntamento con lo show che si pone l’obiettivo di rimettere in forma tutti gli abitanti di un paese. Gli appuntamenti con Un paese a dieta sono due, mercoledì 8 giugno e domenica 12 giugni e con due episodi da 70 minuti vedremo se il paese di San Leo riuscirà a centrare l’obiettivo di perdere, complessivamente, 500 kg in 100 giorni. A condurre l’esperimento sono tre coach: lo chef Roberto Valbuzzi, lo sportivo Amaurys Perez e la nutrizionista Carla Lertola: scopriamo quindi tutto su San Leo, paese protagonista di questa prima puntata di Un paese a dieta.

Un paese a dieta: dove si trova San Leo

San Leo è un piccolo borgo medievale che si trova nei pressi di Rimini. Il paese ha una ricca tradizione storica, culturale e soprattutto alimentare, facendo della cucina il proprio punto di forza. San Leo è un esempio perfetto della ricchezza e della varietà della cucina dell’Emilia-Romagna e il punto forte di questa tradizione sono gli insaccati e il vino, considerati dei piaceri irrinunciabili dagli abitanti del paese.

Piaceri a cui dovranno però rinunciare, in nome della sana alimentazione, del benessere e dell’allenamento. Non sarà facile per i quasi 3.000 abitanti che popolano il paese, che si trovano in questi 100 giorni a cambiare totalmente le loro abitudini alimentari e a fare delle rinunce che possono sembrare impensabili. La curiosità è tanta per scoprire l’esito di questo esperimento, che parte da San Leo e potrebbe anche essere esteso ad altre zone d’Italia. Per ora la lente d’ingrandimento è sull’Emilia-Romagna, sul borgo riminese di San Leo, pronto a rinunciare ai propri cibi tradizionali per vincere questa sfida. e rimettersi in forma.