Andrea Roncato oggi che fine ha fatto l’attore

Andrea Roncato: scopriamo che fine ha fatto l’attore e cosa fa oggi dopo tanti anni di una carriera lunga e fortunata.

Tra i protagonisti della puntata di giovedì 9 giugno di Scherzi a parte ci sarà anche Andrea Roncato, vittima di uno scherzo insieme a sua moglie. L’attore si è recato a Venezia per ricevere un premio alla carriera, ma una volta giunto lì ha scoperto che né lui né sua moglie erano accreditati all’evento, un inconveniente che ha dato vita a tutta una serie di siparietti divertenti. In attesa dunque di rivedere l’attore in televisione alle prese con la troupe di Scherzi a parte, scopriamo che fine ha fatto Andrea Roncato e cosa fa oggi.

Andrea Roncato oggi: che fine ha fatto

Nato il 7 marzo 1947 in provincia di Bologna, Andrea Roncato ha alle spalle una lunga carriera nel mondo del cinema. È stato protagonista sia sul piccolo che sul grande schermo, apparendo in molte commedie, soprattutto in diversi cinepanettoni con Massimo Boldi e Christian De Sica, e nella celebre fiction Carabinieri. Negli anni ha un po’ diradato il suo impegno e soprattutto dopo lo scoppio della pandemia si è visto sempre meno sulle scene, facendo il proprio ritorno solo di recente in Vecchie canaglie.

Prima di questo film, le ultime apparizioni di Andrea Roncato, sia al cinema che in televisione, risalgono al 2020. Sul grande schermo è apparso nel 2019 in Odissea nell’ospizio di Jerry Calà e in Il Signor Diavolo di Pupi Avati, mentre la sua ultima apparizione è nel 2020 nel film Nemici di Milo Vallone. Sul piccolo schermo ha invece presto parte nel 2020 a due film televisivi: Dreams il calore dei sogni e Sotto il sole di Riccione.

Dopo uno stop di quasi due anni, Andrea Roncato dunque è tornato al cinema con Vecchie Canaglie, facendo segnare di fatto il suo ritorno in scena dopo la pandemia.