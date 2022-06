Chi veste Carl Brave: tutto sui look del cantante

- Advertisement -

Andiamo alla scoperta dei segreti dei look di Carl Brave: chi veste il cantante romano e realizza i suoi amatissimi look.

Tra i principali esponenti della scena musicale del momento c’è sicuramente Carl Brave, uno degli artisti più amati e seguiti di oggi. Tra i marchi di riconoscibilità del rapper romano ci sono sicuramente i suoi look sempre molto colorati e vivaci, capaci di conquistare e incuriosire i fan. Andiamo a scoprire tutto dunque sui look di Carl Brave e in particolare su chi li realizza.

Chi veste Carl Brave

Le camicie “alla Carl Brave” sono diventate ormai una moda diffusa e amata. Un modo di vestire che trasmette leggerezza e ironia e che si sposa bene alla poetica del cantante, con le sue canzoni sempre molto vivaci e allegre. Il connubio tra la musica e il look è evidente in Carl Brave ed è frutto del lavoro della sua stylist: Arianna Tersigni. La ragazza ha raccontato in un’intervista a Themillenial.it i dettagli della sua collaborazione con Carl Brave e della sua carriera nel mondo della moda.

Arianna si è laureata in Architettura e ha deciso quindi di andare a vivere per alcuni mesi a New York. Lì, una sua amica le ha chiesto di collaborare per creare dei set fotografici e con quell’esperienza Arianna si è letteralmente innamorata del lavoro dello stylist. Ha deciso dunque di intraprendere questa via, tornando nella sua Roma e incontrando quindi Carl Brave.

La collaborazione col cantante ha inizio nel novembre 2019, quando l’artista si stava preparando al suo tour europeo. Nonostante di mezzo ci sia stata la terribile esperienza della pandemia, Arianna ha raccontato che l’avventura con Carl Brave è stata indimenticabile. La ragazza ha contribuito a creare il look iconico dell’artista, quel connubio tra camicia e occhiali da sole che si sposa benissimo con le tonalità della sua musica. Una scelta decisamente vincente, perché i look di Carl Brave sono diventati famosi e amati praticamente quanto le sue canzoni.