Manuela Arcuri al Grande Fratello Vip le ultime indiscrezioni

Potremo vedere presto Manuela Arcuri tra i concorrenti del Grande Fratello Vip? Scopriamo le indiscrezioni a riguardo.

È terminata da qualche mese la sesta edizione del Grande Fratello Vip e già s’inizia a pensare alla prossima stagione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Al momento su Canale 5 è protagonista un altro amatissimo reality, ovvero l’Isola dei famosi, giunto alla sua sedicesima edizione. Lo show di Ilary Blasi si avvicina alla sua conclusione, prevista per fine giugno, e quindi inizia già ad aumentare l’attesa per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che dovrebbe andare in scena in autunno. Sul web stanno iniziando a circolare i primi nomi dei possibili vipponi protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip e uno dei profili più interessanti è quello di Manuela Arcuri.

Manuela Arcuri al Grande Fratello Vip: la situazione

Il settimanale Oggi ha lanciato l’indiscrezione: Manuela Arcuri sarebbe in trattative per partecipare al Grande Fratello Vip 7. È in atto una trattativa economica tra l’attrice e Alfonso Signorini, che vorrebbe con forza la donna all’interno del suo show. Tuttavia, a frenare Manuela è il pensiero di dover lasciare suo figlio Mattia, che ha soli 8 anni, e l’allontanarsi da casa a pochi mesi dal matrimonio con Giovanni Di Francesco, che avverrà a luglio.

Insomma, al momento la presenza di Manuela Arcuri al Grande Fratello Vip 7 è tutt’altro che certa. L’intenzione di portare l’attrice nella casa c’è, ma la trattativa non sembra facile e la donna è chiamata a una decisione delicata. Sicuramente, la speranza dei fan e di Alfonso Signorini è quella di vedere Manuela Arcuri all’interno dello show, la sua sarebbe una presenza molto importante e apprezzata. Ci sarà però ancora da attendere per scoprire se veramente vedremo Manuela Arcuri all’interno della casa più spiata d’Italia o se la sua presenza nello show è destinata a rimanere una semplice suggestione.