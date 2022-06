Claudio Fratini chi è il fidanzato di Malika Ayane: un pezzo grosso

- Advertisement -

Claudio Fratini è il fidanzato della famosa cantante Malika Ayane: scopriamo tutto su di lui e su cosa fa nella vita.

Tra i protagonisti del concerto di beneficenza Con il cuore nel nome di Francesco ci sarà anche Malika Ayane, pronta a portare sul palco di Assisi la sua musica per arricchire la serata. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata, in particolare sul suo fidanzato Claudio Fratini.

Chi è Claudio Fratini

Da qualche anno ormai Malika Ayane condivide la propria vita con Claudio Fratini, nuovo fidanzato dopo la fine del matrimonio con Federico Brugia. La cantante si è separata nel 2016 e ha quindi ritrovato l’amore due anni dopo con Claudio Fratini, ma chi è l’uomo che ha riportato il sorriso nella vita della cantante? Non si sa molto di lui in realtà, sappiamo che è un manager che opera nel mondo dello spettacolo, ma mantiene molto riservata la propria vita e non condivide molto nemmeno sui social.

Le notizie dei primi flirt tra i due sono uscite fuori nel 2018, con alcuni scatti pubblicati da Novella 2000 che li ritraevano intenti a scambiarsi un bacio in un bar a Milano. I due hanno poi ufficializzato la propria relazione, presentandosi insieme nella prima del film Puoi baciare lo sposo e da allora fanno coppia fissa da quattro anni.

Le poche cose che sappiamo di Claudio le dobbiamo alle interviste di Malika, che si è detta molto innamorata del suo fidanzato, che sa come renderla felice. I due si sono incontrati per la prima volta in una festa grazie a degli amici in comune, da lì è scattata la scintilla e i due non si sono più lasciati. La coppia tiene però molto riservata la loro vita insieme, oltre a qualche scatto sui social non condivide moltissimo della propria quotidianità.