Con il cuore nel nome di Francesco: scopriamo come sarà possibile fare le donazioni durante la serata.

Venerdì 10 giugno andrà in onda, in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 21:25 e contemporaneamente in streaming su Rai Play e in radio su Rai Radio 1, Con il cuore nel nome di Francesco, concerto evento organizzato nel Piazzale davanti alla Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi con lo scopo di raccogliere fondi in sostegno dei più bisognosi. Sarà una serata ricca di emozioni, con Carlo Conti alla conduzione e ospiti importanti come Malika Ayane, Francesco Gabbani, Nek e Raoul Bova. L’obiettivo della sera però è quello di raccogliere fondi per sostenere le missioni francescane, scopriamo quindi come sarà possibile fare le donazioni.

Con il cuore nel nome di Francesco: come donare

Durante l’intero svolgimento della serata sarà possibile fare donazioni a sostegno della Chiesa Francescana. Il numero di riferimento è il 45515 e per donare ci sono diverse vie. Tramite sms dalle reti Windtre, Tim, Vodafone, Iliad, Postemobile, Coop Voce e Tiscali sarà possibile destinare 2 euro alla causa francescana, mentre tramite rete fissa si possono donare 5 euro chiamando dalle reti Twt, Convergenze e Postemobile, mentre si può scegliere tra 5 e 10 euro chiamando dalle linee fisse Tim, Vodafone, Windtre, Fadtwe e Tiscali.

I proventi delle donazioni andranno dunque a sostegno dei progetti delle Missioni Francescane, che operano in tutto il mondo e cercano di dare sostegno a chi ne ha bisogno. In questo momento ovviamente molte delle forze si stanno spendendo a sostegno dei civili colpiti dalla guerra in Ucraina, ma la Chiesa Francescana continua a prodigarsi anche in tutte le altre missioni di cui si è fatta carica, tra cui le tante Mense Francescane che operano in tutta Italia. Il concerto di venerdì 10 giugno è dunque un’occasione per fornire il proprio sostegno a tutte queste opere di carità.