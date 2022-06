Frah Quintale nuovo Ep Storia breve: tracklist e info

- Advertisement -

Frah Quintale è tornato con un nuovo Ep dal titolo Storia breve: andiamo a scoprire la tracklist e le informazioni a riguardo.

L’estate che sta per cominciare si arricchisce anche del nuovo EP di Frah Quintale. L’artista bresciano ha pubblicato quattro nuove tracce, che anticipano di fatto l’imminente tour estivo, che prenderà il via a partire dal 7 luglio con la data di Padova, fino al finale previsto per il 3 settembre con lo show al Carroponte di Sesto San Giovanni. Frah Quintale ha già fatto ritorno in scena questa primavera, con un tour con cui ha portato in giro per l’Italia il suo ultimo album, Banzai, composto dal lato arancio e da quello blu e uscito poi in un’unica raccolta. Ora è pronta un’estate da protagonista per l’artista, anticipata dall’uscita del nuovo Ep dal titolo Storia breve.

Storia breve: la tracklist dell’Ep di Frah Quintale

Storia breve è il secondo Ep della carriera di Frah Quintale, uscito a sei anni di distanza da 2004, la prima pubblicazione della carriera da solista del cantante. Poi hanno fatto seguito tre album in studio e due raccolte e ora è il momento di Storia breve. Questo nuovo Ep si compone di quattro brani che raccontano la storia di un amore estivo, dal colpo di fulmine fino alla sua conclusione. Una storia breve, giusto il tempo di un’estate, ma appassionante.

Storia breve si compone, come detto, di quattro brani e il singolo scelto per la rotazione radiofonica è Nuova fissa, che avrà quindi il compito di trainare le altre canzoni dell’Ep. I quattro brani di Storia breve saranno senza dubbio protagonisti dell’imminente tour estivo di Frah Quintale e si aggiungeranno in scaletta a tutti gli altri successi della carriera dell’artista. Andiamo dunque a scoprire la tracklist dell’Ep Storia breve:

Quando finisce

Nuova fissa

Love ya

Pelle