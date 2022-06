Padre Enzo Fortunato chi è il frate francescano e come contattarlo

- Advertisement -

Padre Enzo Fortunato: scopriamo chi è il frate francescano e come è possibile riuscire a contattarlo.

Uno dei volti più noti del mondo della religione è sicuramente Padre Enzo Fortunato, il frate influencer che vanta un numero incredibile di followers sui social. Il religioso è stato protagonista anche in televisione e in radio e il suo impegno sui social ha portato a una grande visibilità della Chiesa francescana. Ora il frate è pronto a tornare protagonista sul piccolo schermo, perché venerdì 10 giugno andrà in onda, in prima serata su Rai 1, Con il cuore nel nome di Francesco, il concerto in diretta da Assisi volto a raccogliere fondi in aiuto dei più bisognosi, con diversi ospiti di riguardo come Malika Ayane, Francesco Gabbani e Raoul Bova. Andiamo a conoscere dunque meglio il prete e come è possibile contattarlo.

Chi è Padre Enzo Fortunato

Padre Enzo Fortunato è un frate minore convenutale, originario di Scala, Amalfi, e ha ricoperto per ben 25 anni il ruolo di direttore della sala stampa e portavoce del convento di assisi e si è occupato di dirigere il mensile San Francesco patrono d’Italia, che sotto la sua guida è triplicato il numero di copie vendute, arrivando a una diffusione globale. Il frate si è poi fatto conoscere sui social, dove vanta tantissimi followers in tutto il mondo, ed è divenuto un volto noto dello spettacolo, partecipando spesso a diverse trasmissioni su Rai Uno e su Rai Radio Uno.

Prima di vestire l’abito religioso, Enzo ha lavorato da giovane come cameriere e per lui i genitori avevano pensato a un futuro nella ristorazione, ma Fortunato ha poi ricevuto la chiamata del Signore, cui ha deciso di consacrare la sua vita. Oggi è un religioso mediaticamente molto noto ed si può contattare tramite i suoi profili sui social o tramite i contatti del Sacro Convento di Assisi.