Radio zeta 2022 Blanco come una crazy rockstar esibizione completa VIDEO

Blanco è stato protagonista di un’esibizione incontenibile al Radio Zeta Future Hits Live: ripercorriamola tramite il video della serata.

Giovedì 9 giugno, dall’Auditorium Parco della Musica di Roma, è andato in onda il Radio Zeta Future Hits Live, il concerto organizzato per omaggiare la musica della generazione Z. Tra i grandi protagonisti della serata c’è stato sicuramente Blanco, che ha fatto il suo ingresso cantando Brividi insieme a Mahmood e poi è stato protagonista di uno show in solitaria davvero pazzesco.

Blanco: lo show al Radio Zeta Future Hits Live

Uno dei momenti più emozionanti della serata è stato sicuramente quello in cui Blanco ha raggiunto Mahmood sul palco e insieme hanno cantato Brividi, la canzone che ha vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo. Dopo questa esibizione, Mahmood ha lasciato il palco e il cantante bresciano ha dato il via alla sua performance incredibile. Blanco ha cantato prima Nostalgia, l’ultimo singolo pubblicato qualche giorno fa, che si candida a essere una delle hit di questa estate che sta per avere inizio. Dopo di ché, l’artista ha cantato quella che è probabilmente la sua canzone più amata, sicuramente il suo primo grande successo: Notti in bianco.

Con l’incedere del brano, Blanco ha alzato il livello della performance, dando vita a uno show incredibile. L’artista si è infatti arrampicato sul muro che si trova a fianco del palco e da lì ha intrattenuto il pubblico, gettandosi poi tra di loro una volta tornato sul palco. Una carica travolgente, che ha infiammato l’arena romana e ha dato l’ulteriore dimostrazione della grande presenza scenica del giovanissimo cantante.

L’esibizione di Blanco resta una delle più apprezzate ed emozionanti della serata, un perfetto antipasto in vista del suo ritorno in scena per la seconda parte del tour, completamente sold out come la prima e attesissima da tantissimi fan.