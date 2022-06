Radio zeta 2022 tutte le stecche di Mahmood VIDEO

- Advertisement -

Mahmood è stato tra i protagonisti di Radio Zeta Future Hits Live 2022, ma la sua esibizione non ha accontentato tutti i fan.

Tra gli ospiti più attesi del Radio Zeta Future Hits Live 2022 c’è stato sicuramente Mahmood, che si è esibito prima in solitaria e poi insieme a Blanco, cantando ovviamente l’amatissima Brividi. L’esecuzione del brano vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo era uno dei momenti più attesi della serata e ha regalato tantissime emozioni, ma non ha accontentato proprio tutti. Molti fan hanno infatti individuato alcune stecche nell’esecuzione di Mahmood, non riuscendo a godersi a pieno l’esibizione. Noi di Contrataque eravamo lì presenti e vi forniamo il video integrale dell’esibizione di Mahmood e Blanco.

Mahmood: le stecche al concerto di Radio Zeta

Dopo l’esibizione in solitaria, Mahmood viene raggiunto sul palco da Michelangelo, che si posiziona al pianoforte, e poi da Blanco. Nel tripudio generale del pubblico romano Brividi ha inizio e tutta l’arena si illumina coi flash dei telefoni, cantando a squarciagola il brano. Un’esibizione molto emozionante, che però è stata contrassegnata da alcune imprecisioni di Mahmood, prontamente individuate dai fan. Le stecche dell’artista fanno notizia proprio perché ormai ci ha abituati ad altissimi livelli nelle sue esibizioni, ma qualche imprecisione soprattutto in una serata dove i tempi della diretta televisiva sono stringenti, possiamo sicuramente perdonarla a uno dei cantanti più bravi e importanti della scena musicale del momento. Inoltre non è escluso che Mahmood abbia steccato per problemi di audio.

Le imprecisioni non hanno infatti viziato troppo l’esibizione, che ha appassionato i circa 5.000 fan che hanno popolato l’Auditorium del Parco della Musica, location del concertone di Radio Zeta. La carica di Blanco ha poi conquistato il pubblico dopo l’emozionante performance di Brividi, mostrando ancora una volta il grande calore della gente per questi due straordinari artisti. Stecche a parte, il momento in cui ha risuonato Brividi è sicuramente stato uno dei più emozionanti della serata.