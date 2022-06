Vite al Limite Lacey Buckingham oggi che fine ha fatto FOTO

- Advertisement -

Che fine ha fatto Lacey Buckingham oggi? Scopriamo com’è diventata una delle protagoniste di Vita al Limite, la cui storia è assurda.

Senza esagerare, possiamo dire che Lacey Buckingham sia stata una delle partecipanti di Vite al Limite, con il dottor Nowzaradan, ad aver maggiormente sconvolto il pubblico. Scopriamo come sta oggi e com’è cambiata la sua vita.

Vite al Limite Lacey Buckingham

Lacey Buckingham si è rivolta al dottor Now per tentare di dare una svolta alla propria vita. Voleva perdere peso e iniziare un percorso di trasformazione. Occorre dire, però, come non tutti i partecipanti di Vite al Limite abbiano avuto immediato riscontro. Ad accompagnarla sono il suo fidanzato Ricky e la sorella Sharon. Tutto sembra normale ma un duro litigio porta alla rottura tra lei e il suo compagno. Lacey si ritrova così costretta a tornare a Washington.

Non ha però rinunciato a entrare a far parte del programma del dottor Now. Conosciamo la sua storia, simile a quella di altri. È abituata a mangiare cibo spazzatura da quando era piccola e col tempo è diventata una pratica fuori controllo. La situazione è però degenerata al college. Violenatta in giovane età, si è ritrovata a fronteggiare lo scetticismo dei genitori e durante l’università ha affogato il proprio colore nel cibo. All’inizio del programma Lacey pesava 269 kg. Il dottore le dà come compito la perdita di 22 kg in 8 settimane. Soltanto così potrà essere presa in considerazione per il bypass gastrico. Una dieta rigorosa per la giovane, che la accetta e inizia anche a fare esercizio. La puntata ha un’altra svolta con la riappacificazione con Ricky. Sorride Lacey ed è ottimista.

Durante il secondo appuntamento però le cose non vanno come il dottor Now sperava. Lacey ha perso appena 5 kg. La situazione peggiora, visto che la tensione sembra altissima tra Ricky, Shannon e Lacey, al punto che quest’ultima viene abbandonata a una stazione di servizio. Questa svolta ha dello sconvolgente e il pubblico del web si è scagliato contro i due, ritenuti crudeli, ben più di tutti gli altri accompagnatori visti nella storia dello show. Dopo soli 6 mesi Lacey Buckingham ha abbandonato il programma, dicendo addio al percorso di dimagrimento.

Lacey Buckingham oggi: come sta

Abbandonata da tutti, Lacey non ha mollato, anche se la profonda tristezza l’ha portata a raggiungere quota 272 kg. Come sta oggi Lacey Buckingham? Fortunatamente le ultime notizie sono positive. A gennaio 2022 è infatti riuscita a toccare quota 213 kg. Una perdita di peso considerevole e fondamentale per continuare a credere nel percorso con il suo nuovo medico.

A marzo 2022 il suo perso è però tornato ad aumentare. Ha spiegato d’aver subito un importante intervento dentale, cui sono seguiti problemi di salute che l’hanno portata in ospedale. In seguito ha riacquistato peso, il che ha scatenato crisi di diabete e problemi con i livelli di zucchero nel sangue. Come se non bastasse, ha avuto problemi agli occhi, che potrebbero portare a un nuovo intervento chirurgico. Sul suo profilo Facebook si mostra serena. Parla con i fan che ancora la seguono e prende parte a molte raccolte fondi. Il suo percorso prosegue. Nessun miracolo ma solo un duro e costante lavoro.