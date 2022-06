- Advertisement -

Blocco 181: scopriamo chi è Andrea Dodero, l’attore che ha interpretato il personaggio di Mahdi nella serie ideata da Salmo.

È giunta a conclusione la prima stagione di Blocco 181, la serie ideata e interpretata dal rapper Salmo e prodotta da Sky. La nuova produzione ha ottenuto un ottimo seguito e ha messo in mostra nuovi talenti della recitazione tra cui Andrea Dodero, attore che ha interpretato il personaggio di Mahdi all’interno della serie. Andiamo a scoprire tutto su di lui.

Blocco 181: chi è Andrea Dodero

Andrea Dodero nasce a Genova il 25 giugno 1997. Si appassiona presto al mondo della recitazione, a Vanity Fair l’attore ha raccontato di aver sviluppato questo interesse intorno ai 13 anni e di averlo coltivato fino ai 17, per poi abbandonarlo temporaneamente e quindi riprenderlo. Andrea si è quindi trasferito a Roma e dal 2020 ha iniziato a studiare recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia.

Intanto, prende il via la sua carriera di attore, partecipando al film Non odiare e alla terza stagione della serie L’allieva. La principale esperienza è ovviamente quella a Blocco 181, che lancia Andrea Dodero come uno dei protagonisti di una delle serie più attese della stagione di Sky. Blocco 181 è solo l’inizio però per Andrea Dodero, che presto rivedremo in un’altra serie attesissima. Mentre su Sky andavano in onda le puntate delle serie che lo vedevano protagonista, l’attore è stato impegnato sul set di The Good Mothers, serie tv prodotta da Disney + e incentrata sulle donne della ‘ndrangheta. Insomma, il 2022 promette di essere un anno molto importante per Andrea Dodero, grande protagonista di Blocco 181 su Sky.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Andrea ha raccontato di avere una fidanzata, Elisa Nardini, attrice anche lei e studente universitaria. Oltre a essere concentrato sul suo futuro da attore, Dodero ha raccontato di voler mettere su una compagnia teatrale, magari insieme alla fidanzata Elisa.