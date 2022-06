Sergente Rex trama e cast del film tratto da una storia vera

- Advertisement -

Sergente Rex è un film del 2017, il cui titolo originale è Megan Leavey. Una storia vera di una giovane Marine e del suo cane di servizio.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Sergente Rex, film di Gabriela Cowperthwaite con protagonista Kate Mara, affiancata da Edie Falco e Tom Felton. Una storia vera che colpisce dritto al cuore.

Sergente Rex trama e cast

Come detto, Sergente Rex racconta la storia vera di Megan Leavey, caporale dei Marine in servizio con il cane addestrato Rex, divenuto a sua volta celebre. La coppia ha collaborato in due spedizioni in Iraq. la prima volta a Fallujah nel 2005 e poi nel 2006 a Ramadi.

Grazie al loro fortissimo legame, i due sono riusciti a portare a compimento più di 100 missioni, salvando numerose vite umane. Tutto cambia però in seguito a una violenta esplosione, che ferisce entrambi e costringe Megan a congedarsi dal suo migliore amico, che rischia d’essere soppresso. Tornata alla vita di tutti i giorni, da civile, Megan farà tutto ciò che può per riunirsi con Rex, spingendosi anche ad avviare una campagna di sensibilizzazione.

Guardando al cast di Sergente Rex (titolo originale Megan Leavey), la protagonista Megan Leavey è interpretata Kate Mara. Al suo fianco troviamo Tom Felton, che il gran pubblico ben conosce per la saga di Harry Potter, nella quale interpreta Draco Malfoy. Nella pellicola è il sergente Andrew Dean. Ramon Rodriguez presta il volto invece al caporale Matt Morales. Si aggiungono inoltre Bradley Whitford (Bob Leavey), Will Patton (Jim Leavey), Sam Keeley (Sills), Miguel Gomez (Gomez), Parker Sawyers (ufficiale medico della marina), Common (Gunny Martin) ed Eddie Falco (Jackie).