Valentina Fradegrada chi è la moglie di Boateng: la storia d’amore

- Advertisement -

Valentina Fradegrada, scopriamo chi è la nuova moglie di Kevin-Prince Boateng: scopriamo tutto sulla loro storia d’amore.

È arrivato il terzo matrimonio per Kevin-Prince Boateng. L’ex calciatore del Milan si è sposato con Valentina Fradegrada, un evento storico perché è stato il primo matrimonio celebrato nel metaverso, ufficiato dal celebre wedding planner Enzo Miccio. Insomma le terze nozze di Boateng sono state un evento che ha suscitato parecchia attenzione: andiamo a conoscere meglio, dunque, la sposa Valentina Fradegrada.

Chi è Valentina Fradegrada

Valentina Fradegrada è originaria di Bergamo e ha 30 anni. Si appassiona presto agli sport e sin da piccola ne pratica diversi, dalla danza classica fino alle arti marziali, disciplina in cui si specializza tanto da diventare per ben cinque volte campionessa italiana. Non c’è solo lo sport nella vita di Valentina Fradegrada, che nel 2009 ha anche aperto un blog di moda e lifestyle, tra i primi in Italia.

La moda è l’altra grande passione della donna, che da giovane si è trasferita negli Stati Uniti e ha lavorato come modella. Una volta tornata in Italia, Valentina si è laureata in Marketing della Moda e ha intrapreso dunque la carriera imprenditoriale, lanciando nel 2017 l’upside-down bikini, un nuovo concept del pezzo superiore del costume da bagno che è diventato virale in pochissimo tempo. Tra le attività della ragazza c’è anche l’esperienza nel mondo della musica, con Valentina che è entrata nel 2018 a far parte del gruppo musicale BADA$$ B, ma l’esperienza è durata appena pochi mesi.

Passando invece alla sua storia d’amore con Kevin-Prince Boateng, i due si sono conosciuti nell’agosto 2021 e tra i due è scattata immediatamente la scintilla, tanto che dopo nemmeno un anno i due si sono sposati. In un’intervista a Vanity Fair, Valentina ha raccontato che il calciatore va molto d’accordo con la sua famiglia, tanto che per il compleanno gli ha regalato un ciondolo a forma di puzzle, come a dire che lui è il pezzo mancante della famiglia.