Andrea Bocelli chi è figlio Matteo della pubblicità Fiat: è un cantante

Matteo Bocelli: scopriamo chi è il figlio di Andrea, protagonista della nuova pubblicità della Fiat.

Tra i protagonisti del nuovo spot pubblicitario della Fiat c’è Matteo Bocelli, che appare nel video insieme al padre Andrea e fornisce la colonna sonora dello spot: la canzone Tempo. Anche Matteo infatti, come papà Andrea, è un cantante: andiamo a scoprire qualcosa in più su di lui.

Chi è Matteo Bocelli

Matteo Bocelli nasce a Forte dei Marmi l’8 ottobre 1997. È il secondo figlio di Andrea Bocelli, nato dal matrimonio con Enrica Cenzatti, con cui il tenore ha divorziato nel 2002. Matteo ha presto deciso di seguire le orme del padre, studiando al Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca e debuttando poi in America nel 2016, al Celebrity Fight Night. Negli Stati Uniti ha quindi preso il via la carriera del giovane cantante, che ad appena 21 anni ha firmato un contratto discografico con la famosa etichetta Capital Records, casa che produce star come Katy Perry e Norah Jones.

Oltre alla musica, Matteo Bocelli è anche molto attivo nel mondo della moda, collaborando con diverse case di moda come Guess, con cui nel 2017 ha posato insieme a una superstar mondiale come Jennifer Lopez. I primi brani dell’artista sono stati realizzati in lingua inglese, mentre nel marzo 2022 è arrivato il primo singolo in italiano, dal titolo Dimmi, scritto insieme a Mahmood. Nel 2019 Matteo Bocelli ha anche esordito sul palco dell’Ariston di Sanremo, partecipando come ospite insieme al padre Andrea.

Per ciò che riguarda la sua vita sentimentale, non sono noti molti dettagli sulla vita di Matteo Bocelli. Il settimanale Gente ha paparazzato il giovane cantante in compagnia dell’ex Miss Italia Carolina Stramare a Forte dei Marmi, ma in realtà tra i due c’è solo un legame di amicizia. Non sappiamo con certezza quale sia lo status sentimentale del figlio di Andrea Bocelli.