Bruno vespa che orologio indossa? Marca e prezzo

- Advertisement -

Qual è l’orologio che indossa Bruno Vespa? Andiamo a scoprire tutto sulla marca e il prezzo.

Uno dei personaggi più famosi della televisione italiana è senza dubbio Bruno Vespa, volto di una trasmissione storica come Porta a Porta. Da anni ormai ci siamo abituati a vedere il conduttore su Rai 1 e col tempo Vespa è diventato un vero e proprio punto di riferimento per il dibattito politico e d’attualità in Italia. Bruno Vespa si è sempre contraddistinto per il suo portamento e la sua eleganza nel condurre il suo programma guadagnandosi l’apprezzamento di molti spettatori, che tra le varie curiosità cui chiedono risposta si domandano quale sia l’orologio che indossa il conduttore. Andiamo a scoprire tutto ciò che sappiamo.

L’orologio di Bruno Vespa: marca e prezzo

Molti spettatori seguendo le puntate di Porta a Porta hanno notato l’elegante orologio al polso di Bruno Vespa, chiedendo maggiori informazioni a riguardo. Non ci sono informazioni certe sul modello, ma stando a quanto trapela in rete dovrebbe trattarsi di un rolex 6238. Si tratta di uno degli orologi da collezione maggiormente richiesti e ambiti oggi, un pezzo molto ricercato dai collezionisti e dagli amanti di orologi.

Si tratta di un orologio che precede l’era Daytona, risale agli anni ’60 e la sua produzione si è conclusa nel 1967. Oggi è un modello tornato prepotentemente in voga e la sua quotazione parte da un minimo che oscilla solitamente intorno ai 30.000 euro per la versione in acciaio, fino a un massimo di 80.000 euro per quelli in oro. La richiesta di questo modello è talmente alta che ci sono stati anche casi in cui un rolex 6238 è stato acquistato per cifra che superano i 200.000 euro. Insomma, un modello che ha il fascino del vintage e che risulta tra i più richiesti e apprezzati tra gli appassionati di orologi.