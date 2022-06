Ignazio Moser Cecilia Rodriguez: vacanze calienti dove e quanto costa

- Advertisement -

Andiamo a scoprire dove stanno trascorrendo le proprie vacanze Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez.

L’estate è ormai arrivata e il tempo delle vacanze è alle porte. Per molti vip le vacanze hanno già avuto inizio, tra questi ci sono Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, che per questa estate hanno scelto l’Italia, in particolare la Sardegna. I due stanno ampiamente documentando il loro viaggio su Instagram, tra sole e mare, serate e relax. Andiamo quindi a scoprire con precisione dove stanno trascorrendo le vacanze i due.

Le vacanze di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

La coppia come detto sta pubblicando molte foto del loro viaggio in Sardegna e possiamo vederli nel lussuoso Forte Village Resort, lussuosissimo hotel a cinque stelle che si trova a Santa Margherita di Pula, una delle perle del sud della Sardegna, luogo paradisiaco dove godersi lo splendido mare della Sardegna.

Così dunque stanno trascorrendo le vacanze Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, che tra teneri abbracci ed effusioni trascorrono le giornate all’insegna dell’amore, concedendosi allo sguardo dei paparazzi che non perdono occasione di immortalare le ferie dei due innamorati. Santa Margherita di Pula presenta diverse alternative tra piccole baie e spiagge, con meraviglie naturali e moltissimi resort di lusso. La sera poi ci sono sempre molto feste che rendono Santa Margherita una località molto viva e presa di mira dai moltissimi personaggi dello spettacolo.

Le meraviglie offerte dalla località la rendono chiaramente una meta molto appetibile in estate e di conseguenza i prezzi per alloggiarvi sono mediamente abbastanza alti. Per quanto riguarda invece nello specifico il Forte Village scelto dalla coppia, sul sito del resort è possibile vedere tutti i prezzi e anche sfogliare una vasta gamma di pacchetti che includono diverse esperienze, dalla Spa alla Gourmet experience, fino a esperienze uniche che portano a contatto con le meraviglie naturali della Sardegna.