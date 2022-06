Ilary Blasi dieta sirtfood magra come Adele: prezzi

- Advertisement -

Andiamo alla scoperta della dieta sirtfood, seguita da Ilary Blasi, Adele e da tantissimi altri personaggi del mondo dello spettacolo.

Ha attirato l’interesse di praticamente tutto il mondo l’incredibile cambiamento fisico di Adele, che si è presentata qualche tempo fa visibilmente cambiata al grande pubblico. L’artista ha perso molto peso, circa 30 kg, ed è apparsa in forma smagliante: un risultato ottenuto grazie alla dieta sirtfood, che da quel momento ha raccolto un numero sempre maggiore di seguaci. Tra questi anche Ilary Blasi, che ha raccontato a Chi di aver perso tre kg seguendo il regime alimentare. Andiamo dunque a scoprire qualcosa in più sulla dieta in questione.

Cos’è la dieta sirtfood

La dieta sirtfood, conosciuta semplicemente come sirt, è stata creata dai nutrizionisti Aidan Goggins e Glen Matten e porta a un forte calo di peso, seguito poi da una fase di mantenimento. La dieta prevede due fasi, una prima che dura 7 giorni ed è molto ipocalorica e in cui si concentra la forte perdita di peso. Questa alimentazione si basa su una ventina di cibi Sirt, che consentirebbero all’organismo di bruciare più velocemente le calorie.

Come detto, questa dieta si basa su due fasi. La prima prevede una riduzione molto drastica delle calorie e la perdita di almeno 3 kg. L’apporto calorico giornaliero è inferiore alle 1.000 calorie nei primi tre giorni, mentre nei successivi quattro si passa a 1.500 calorie. Dopo la prima settimana finisce la prima fase della dieta e inizia quindi la seconda, che dura due settimane ed è la fase di mantenimento, in cui vengono aggiunti anche altri alimenti oltre ai 20 cibi sirt.

Per ciò che riguarda i prezzi, tutto varia ovviamente dalle tariffe dei nutrizionisti cui ci si rivolge per farsi seguire in questo percorso. È disponibile anche un manuale, intitolato Sirt – La dieta del gene magro, che ha un prezzo di circa 12 euro su Internet.