Soleil Sorge e il fidanzato Carlo allo scoperto: le foto bollenti

Arrivano le foto di Soleil Sorge e del suo fidanzato: gli scatti di Deianira Marzano rivelano la passione tra i due.

Lo scoop arriva dalla nota influencer Deianira Marzano, che ha diffuso delle foto di Soleil Sorge e del suo misterioso fidanzato Carlo. Un uomo di cui si è parlato molto, la cui identità è rimasta a lungo un mistero e della cui esistenza in molti hanno persino dubitato. La realtà è che il fidanzato di Soleil Sorge non vuole alcuna visibilità e vuole mantenere riservata la propria sfera privata. Dopo tanti misteri arrivano ora gli scatti che quantomeno provano l’esistenza di Carlo, a dispetto dei più scettici.

Soleil Sorge: le foto con Carlo

I due sono stati ripresi in intimità mentre si godono il relax del mare e del sole. Soleil è stata di recente protagonista in televisione come ospite speciale dell’Isola dei famosi, sbarcando in Honduras e rendendosi protagonista di uno show mozzafiato che ha fatto molto discutere. Dopo dunque l’incursione in Honduras, Soleil ora si gode un po’ di estate col suo fidanzato, di cui ora conosciamo il volto tramite le foto di Deianira Marzano, ma di cui continuiamo a non sapere assolutamente nulla.

Finora Soleil e Carlo hanno mantenuto il massimo riserbo, chissà che ora, dopo la pubblicazione di queste foto, i due non esano allo scoperto e potremo conoscere meglio il fidanzato della showgirl. Di Carlo si è parlato moltissimi nella casa del Grande Fratello Vip, dove Soleil è stata una grandissima protagonista, ma senza mai rivelare alcun dettaglio su di lui. Ora è arrivata la conferma di questa liaison e vedremo se presto conosceremo qualche dettaglio in più, o se la sfera personale di Carlo continuerà a rimanere avvolta nel mistero. Ciò che conta è che comunque possiamo dire con certezza che c’è l’amore nella vita di Soleil Sorge.