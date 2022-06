Vite al Limite Nicole Lewis oggi com’è diventata FOTO e Instagram

- Advertisement -

La storia di Nicole Lewis è molto complessa. Dopo aver preso parte a Vite al Limite, infatti, denunciò il dottor Now. Scopriamo cos’è successo e come sta oggi.

Com’è cambiata Nicole Lewis? Perché ha denunciato il dottor Now dopo aver partecipato a Vite al Limite? Tante le domande, soprattutto in merito a come sia cambiata oggi la sua vita. Di seguito trovate foto e l’intera storia.

Vite al Limite Nicole Lewis Instagram

Quella di Nicole Lewis è una storia complicata. Il suo percorso a Houston, nella clinica del dottor Now, è di fatto positivo. Ha deciso di affidarsi al programma del medico dopo aver superato quota 320 kg. Pronta a tutto pur di lasciarsi alle spalle il suo pessimo rapporto con il cibo. I suoi ostacoli psicologici però giocano un ruolo cruciale e drammatico. Nessun problema patologico, sia chiaro, ma una radicata insicurezza l’ha condotta ad assumere atteggiamenti del tutto inaspettati e controproducenti per se stessa. Si è aggiunta alla lista di persone che hanno deciso fare causa alla Megalomedia, società di produzione del reality. Il suo era un percorso ben avviato ma poi tutto è cambiato dopo la notizia dello sfratto. Oggi in molti cercano Nicole Lewis su Instagram ma la giovane preferisce una quasi totale riservatezza.

Nicole Lewis causa contro Vite al Limite

Ha chiesto un risarcimento in denaro per il trattamento ricevuto. La causa sostiene che invece di fornire assistenza per la salute mentale di cui Lewis aveva bisogno, la società ha manipolato la donna per scopi televisivi, il che ha avuto un grande impatto su di lei. Il team di avvocati spiega come vi sia stata negligenza molto grazie, così come un’inflizione di stress emotivo.

Nicole sostiene che la produzione avesse accordato il pagamento di sei mesi d’affitto per il suo trasferimento a Houston. Il rimborso non sarebbe però mai stato saldato. Pare inoltre le sia stato inviato il conto di un’operazione allo stomaco, bypass gastrico, che però non ha ricevuto.

Il problema di fondo è che la produzione stabilisce un budget, così che i pazienti non debbano pagare. Quanto questo viene però superato, sta al paziente andare a salda l’extra. La causa è ancora in corso e questo l’ha esclusa dal programma Vite al Limite… e poi, che svela come stiano oggi gli ex protagonisti del programma. Nicole ha cancellato la sua pagina Facebook e oggi è difficile trovare tracce di lei sui social. Dai pochi scatti pare però felice. Ha proseguito il suo percorso di dimagrimento (interrotto al tempo perché sfrattata) ed è innamoratissima dei suoi figli.