Giorgio Del Zanna chi è professore a Passato e Presente: curriculum

- Advertisement -

Giorgio Del Zanna, scopriamo chi è il professore protagonista di Passato e Presente insieme a Paolo Mieli su Rai 3.

Martedì 14 giugno va in onda, alle ore 13:15 su Rai 3 e alle ore 20:30 su Rai Storia, la puntata di Passato e Presente in cui Paolo Mieli e il professore Giorgio De Zanna ricostruiscono la storia della Turchia moderna, dal primo mitico presidente Ataturk fino all’arrivo al potere di Erdogan. Andiamo a scoprire dunque chi è il professore protagonista del programma su Rai 3 incentrato su uno degli stati maggiormente al centro del dibattito politico attuale.

Chi è Giorgio Del Zanna

Giorgio Del Zanna nasce il 31 maro 1971, si laurea all’Università degli studi di Milano nel 1998 in Lettere Moderne con una tesi sui rapporti tra Santa Sede e Impero ottomano, mentre nel 2002 consegue un dottorato di ricerca all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, concentrandosi ancora sul tema dei rapporti tra l’Impero Ottomano e la Santa Sede sul finire del 1800.

Il suo percorso formativo continua con diversi progetti di ricerca e nel 2013 Del Zanna ottiene l’abilitazione per insegnare Storia Contemporanea, diventando nel 2018 Professore di II fascia in Storia Contemporanea ancora all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Alle spalle il professore ha anche una lunga esperienza didattica e diverse pubblicazioni, col tema della Turchia e dell’Impero ottomano sempre al centro del suo lavoro.

Giorgio Del Zanna è infatti uno dei massimi esperti sul tema in Italia e non a caso è stato scelto dalla Rai per coadiuvare il conduttore Paolo Mieli nella puntata speciale di Passato e Presente, in cui si parlerà appunto della Turchia, dalla fondazione dello stato moderno turco, sulle ceneri dell’Impero Ottomano, fino all’ascesa dell’attuale leader Erdogan, uno dei personaggi politici più discussi del mondo intero. Del Zanna porterà dunque tutta la sua conoscenza dell’argomento per arricchire la puntata del seguito programma di Rai 3.