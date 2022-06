God’s Favorite Idiot trama e cast della serie Netflix

- Advertisement -

Melissa McCarthy e Ben Falcone protagonista di una nuova comedy Netflix, la serie TV God’s Favorite Idiot. Scopriamo cosa sapere.

Ecco trama e cast di God’s Favorite Idiot, serie TV comedy che segna il ritorno di Melissa McCarthy su Netflix. Otto episodi in streaming dal 15 giugno. Ecco cosa sapere sull’esilarante show.

God’s Favorite Idiot trailer

God’s Favorite Idiot trama

God’s Favorite Idiot è stata creata dallo stesso Ben Falcone, che interpreta Clark, che una sera rimane folgorato ma sopravvive. Il giorno dopo emana un’aura luminosa. I colleghi pensano che c’entri un intervento divino di qualche sorta. Tra loro vi è Amily, per la quale Clark ha sempre avuto una cotta. La loro teoria non è affatto sbagliata, dal momento che il protagonista riceve la visita di un angelo e scopre d’essere stato scelto come emissario di Dio, al fine di impedire l’Apocalisse.

Un lavoro da poco, insomma. Inizialmente Clark non prende così seriamente la cosa ma tutto cambia quando scopre che Satana è sulla Terra e ha in mente di ucciderlo. Le sue sembianze sono femminili e spiega come i suoi capi, Belzebù e Lucifero, l’abbiano spedita lì per facilitare la fine di ogni cosa.

God’s Favorite Idiot cast

Come detto, il protagonista è Clark Thompson ed è interpretato da Ben Falcone. Al suo fianco vi è Melissa McCarthy, che interpreta la sua collega Amily Luck. A completare il ricco cast della comedy God’s Favorite Idiot vi sono:

Yanic Truesdale è Chamuel: nuovo arcangelo in città

Usman Ally è Mohsin Raza: ha abilità incredibili, che ha accantonato a lungo, e sarà coinvolto da Clark in un’assurda battaglia

Ana Scotney è Wendy: donna estremamente generosa, sempre pronta a prodigarsi per gli altri

Chris Sandiford è Tom: irritante esperto del reparto tecnico

Steve Mallory è Frisbee: manager privo di qualsiasi autorità

Leslie Bibb è Satana: inviata sulla Terra dall’Inferno per sconvolgere l’equilibrio cosmico