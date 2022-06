Spiderhead quando esce il film con Chris Hemsworth: a che ora

- Advertisement -

Quando esce Spiderhead? Il nuovo film con Chris Hemsworth è ambientato nel futuro e basato sul racconto Escape from Spiderhead.

Chris Hemsworth si ritrova in un futuro prossimo in Spiderhead. A dei detenuti viene offerta la chance di diventare delle cavie per degli esperimenti dai risultati imprevedibili. Ecco quando esce il film e dove vederlo.

Spiderhead quando esce

Quando esce Spiderhead? Manca davvero poco alla data d’uscita indicate per il nuovo film con protagonista Chris Hemsworth. I fan di Thor dovranno attendere fino al 17 giugno 2022. Una pellicola che si annuncia come una delle più importanti in streaming quest’anno, in grado di far registrare numeri da capogiro.

Spiderhead a che ora esce

Il 17 giugno 2022 è il giorno del lancio internazionale di Spiderhead. Per poter apprezzare il nuovo film di Chris Hemsworth, che sarà al cinema dal 6 luglio con Thor: Love and Thunder, occorrerà attendere le ore 9.00 del mattino del giorno indicato.

Spiderhead dove vedere

Chiunque voglia vedere Spiderhead dovrà fare accesso al proprio account Netflix, che trasmette in esclusiva assoluta la pellicola. L’app della piattaforma è disponibile su tutti i dispositivi, come smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

Spiderhead trama

Spiderhead è ambientato in un future non molto distante. Scopriamo come ai detenuti viene data la chance di ridurre la propria pena, accettando di fare da cavia per gli esperimenti medici del dottor Steve Abnesti. Questi ha fondato un carcere in cui vengono praticate terapie sperimentali, che prevedono l’impianto di un dispositivo nei detenuti che accettano di prendere parte al progetto. Vengono loro iniettati dei farmaci in grado di alterare la loro mente, con effetti che cambiano da persona a persona. Tutto sembrare andare per il meglio, fino a quanto uno dei prigionieri non inizia a dubitare dello scopo di tali farmaci.