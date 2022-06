Un compleanno fuori controllo trama cast e come finisce

- Advertisement -

Un compleanno fuori controllo: andiamo alla scoperta del film che va in onda nel consueto appuntamento pomeridiano su Tv8.

Il film del pomeriggio di Tv8 di mercoledì 15 giugno è Un compleanno fuori controllo. Il film è stato realizzato nel 2021, è un thriller drama della durata di un’ora e 28 minuti. La pellicola porta la firma della regista Stacia Crawford, autrice di diversi film per la televisione durante la sua carriera. Girato nello stato americano della Georgia, il titolo originale del film è Girls Getaway Gone Wrong: scopriamo la trama e il cast della pellicola.

Un compleanno fuori controllo: la trama del film

La protagonista della pellicola è Parker, una giovane donna che, in occasione del suo trentesimo compleanno riceve dalle sue due amiche del cuore, Simone e Bailey, un viaggio ai tropici come regalo. Le donne dunque alloggiano in un hotel di lusso e qui Parker conosce Antonio, il proprietario del resort, sposato con Elizabeth ma con una relazione aperta. Parker e Antonio stringono un legame sempre più profondo, la donna è ancora scossa dalla rottura col suo ex e trova dunque nell’affascinante proprietario dell’hotel l’uomo giusto per dimenticare il passato. Tuttavia, proprio quando Parker inizia a innamorarsi di Antonio, iniziano a sorgere dei dettagli che mettono tutto in discussione.

Si scopre che anni fa una ex amica di Parker era morta proprio in quell’hotel, cadendo dal balcone. Alla fine, si scopre che il principale sospettato dell’omicidio è proprio Antonio e ciò porta Parker a rimettere in dubbio i propri sentimenti. Tuttavia, lo stesso Antonio finisce vittima degli intrighi della moglie Elizabeth e del suo amante, responsabili della mrote dell’amica del trio anni prima.

Un compleanno fuori controllo: il cast del film

Sunny Mabrey: Elizabeth

Donny Boaz: Antonio

Autumn Dial: Rachel

Brittany S. Hall: Parker

Aleks Alifirenko Jr.: Sicurezza

Tanisha Long: Bailey

Jibre Hordges: David

Tracey Bonner: Detective Lee

Mikhail LaPread: Eddie

Katelin Chesna: Concierge

Nick Benas: Ospite dell’hotel

Crystal-Lee Naomi: Simone

Haley Goldman: Jaycee

Stacia Crawford: Ospite dell’hotel

Rebecca Galarza: Kate

Daniel Garcia: Sfondo

Elgin Lee: Parcheggiatore