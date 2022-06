Wedding Every Weekend trama cast e come finisce

- Advertisement -

Wedding Every Weekend: andiamo a scoprire la trama, il cast e il finale della commedia romantica diretta da Kevin Fair.

Wedding Every Weekend è una commedia romantica girata nel 2020 da Kevin Fair, regista celebre soprattutto per aver diretto serie tv di successo come le supereroistiche Arrow e Smallville. Due serie che sono molto lontane da Wedding Every Weekend, che fa parte del filone delle commedie romantiche, altro genere molto presente nella filmografia del regista. Andiamo dunque a scoprire la trama e il cast del film e i dettagli sul finale del racconto.

Wedding Every Weekend: la trama del film

Attraverso una serie di incontri casuali, la fisioterapista di Portland Brooke Etheridge fa la conoscenza di Nate Thomas. I due infatti si ritrovano a partecipare agli stessi matrimonio per i prossimi quattro fine settimana e per non ripetere il rituale di sedersi al tavolo dei single in ogni cerimonia, i due decidono di fingere di essere una coppia. Brooke e Nate iniziano dunque a recarsi insieme, come compagni, a questi matrimonio e ciò che inizia come uno scherzo si tramuta in un legame molto più profondo, che va oltre la semplice amicizia.

Come finisce Wedding Every Weekend

Wedding Evey Weekend mantiene vivo lo spartito che caratterizza le commedie romantiche, con i due protagonisti che alla fine s’innamorano. Qui la cornice dei matrimoni ovviamente favorisce il tutto, con i due che quindi fanno evolvere il loro rapporto dall’amicizia a qualcosa di più.

Wedding Every Weekend: il cast del film

Kimberley Sustad: Brooke Etheridge

Paul Campbell: Nate Thomas

Brandi Alexander: Ginny

Jaime M. Callica: Greg

Geoff Gustafson: Dan

Peter Benson: Colin

Malcom Stewart: Leo

Karen Kruper: Lydia

Nicole Major: Gretchen

Klarc Jerome Wilson: Scott

Chris Ippolito: Will

Karen MacKenzie: Nina

Makayla Moore: Amanda

Carmel Amit: Vicky

Ryan Rosery: Kingston

Patti Allan: Mary

Kazumi Evans: Wedding Planner

Robert Allan Hughes: James