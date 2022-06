Io sono tempesta Radiosa attrice chi è Simonetta Colombu

- Advertisement -

Simonetta Colombu: scopriamo chi è l’attrice che interpreta il ruolo di Radiosa nel film Io sono tempesta.

Io sono tempesta è un film del 2018, diretto da Daniele Luchetti e con la partecipazione di Marco Giallini, Elio Germano ed Eleonora Danco. Nel cast della pellicola figura anche Simonetta Colombu, che interpreta il ruolo di Radiosa. Scopriamo tutto sull’attrice, dalle sue origini al suo percorso nel mondo del cinema.

Io sono tempesta: chi è Simonetta Colombu

Simonetta Colombu è nata nel 1993 a Cagliari. Figlia del regista Giuseppe Colombu, anche Simonetta si appassiona presto alla recitazione, iniziando quindi da giovanissima a ritagliarsi il proprio spazio nel mondo del cinema e della televisione dopo aver concluso il percorso di studi, che l’ha vista spostarsi a Londra e a Roma. Simonetta ha studiato per tre anni al Duse International e nel 2017 è entrata nel cast di Io sono tempesta, dove si è fatta conoscere al grande pubblico per il ruolo di Radiosa.

Quella è stata l’esperienza che ha lanciato la carriera della giovane artista sarda, che poi ha recitato nel docufilm diretto da suo padre dal titolo Surbiles ed è entrata nel cast della fortunata serie Rai Che Dio ci aiuti, dove interpreta la novizia Ginevra. Oggi dunque Simonetta continua nella sua carriera all’interno del mondo dello spettacolo, con molti altri progetti all’orizzonte.

Il cinema è stata sempre la grande passione della ragazza, cresciuta in questo ambiente e affascinata dal lavoro del padre. Il grande schermo non è però l’unica passione di Simonetta, grande appassionata anche di danza, Kick Boxing, surf, skate ed equitazione, come ha raccontato in un’intervista a Resto al Sud. Simonetta è quindi anche una donna molto sportiva, propositiva ed energica. Le sue attrici di riferimento sono Monica Vitti e Penelope Cruz, due grandi attrici di cui Simonetta spera di ripercorrere le orme.