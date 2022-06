- Advertisement -

Andiamo alla scoperta della vita privata del giornalista Mario Giordano: conosciamo meglio la moglie Paola.

Mario Giordano è sicuramente uno dei volti principali dell’informazione in Italia. Dal 2014 al 2018 è stato direttore del TG4 e successivamente è diventato direttore delle Strategie e dello Sviluppo dell’Informazione di Mediaset. All’attivo ha dunque una lunga carriera, con diverse apparizioni televisive e anche molti libri scritti. Andiamo però a conoscere meglio i dettagli della sua vita privata e in particolare chi è la moglie Paola.

Mario Giordano: chi è la moglie Paola

Nella vita di Mario Giordano da ormai tantissimi anni c’è una donna di nome Paola. I due si sono conosciuti da giovani e sono sposati da ormai quasi 30 anni, col matrimonio celebrato nel 1991. Paola è una donna molto riservata, non sono disponibili molte informazioni su di lei in giro. Sappiamo che la moglie di Mario Giordano è più giovane del giornalista di tre anni e che i due hanno quattro figli. La primogenita, Alice, è nata nel 1993, poi due anni dopo è arrivato anche Lorenzo. Nel 2003 dunque è venuta al mondo Camilla e infine, nel 2005, si è unita alla famiglia l’ultima arrivata: Sara.

Per il resto non sono disponibili altre informazioni sulla donna, che è sempre rimasta lontana dai riflettori nonostante la notorietà enorme del marito. Mario Giordano, come detto, è un volto molto noto della televisione italiana. Nato nel giugno 1966 ad Alessandria si è laureato in Scienze Politiche a Torino, cominciando poi a lavorare nel mondo del giornalismo col settimanale cattolico L’Informazione. Nel 1966 approda dunque a Il Giornali sotto la guida di Vittorio Feltri e l’anno successivo debutta in televisione con la trasmissione Pinocchio condotta da Gad Lerner, dove Giordano veste i panni del Grillo Parlante. Dopo tante esperienze, dunque, il giornalista approda alla conduzione del TG4 e ora è uno dei nomi principali di Mediaset.