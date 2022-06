Immaturi come finisce il film di Paolo Genovese

- Advertisement -

Come finisce Immaturi? Il film di Paolo Genovese è uscito al cinema nel 2011 e mostra un gruppo di ex compagni di classe ritrovarsi 20 anni dopo.

Di seguito troverete il riassunto completo del finale di Immaturi, film commedia dal ricco cast, con Raoul Bova, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis, Ambra Angiolini e molti altri. Ecco come finisce la pellicola di Paolo Genovese tutta da ridere.

Immaturi come finisce

Pochi giorni prima degli esami, i sei protagonisti decidono di trascorrere un po’ di tempo a Sabaudia, nella casa al mare di Piero. Qui rivivono i tempi del liceo. Il padrone di casa conosce una ragazza online e convince tutti a trascorrere una serata in discoteva. Incontra la giovane nel locale, mentre Francesca si ubriaca e Virgilio le presta aiuto in bagno. Viene però colpito da Giorgio, che gli dà un pugno perché crede si stia approfittando di lei.

Luisa e Lorenzo sfiorano il bacio tanto atteso, con la donna che scopre della cotta che anche lui aveva per lei ai tempi del liceo. Piero si accorge che la ragazza della chat ha avuto un collasso a causa degli stupefacenti assunti. La porta in ospedale, accompagnato da Giorgio, dove le rivela la sua identità.

Tornati a Sabaudia, ecco apparire Eleonora, altra ex compagna del liceo che da tempo si è trasferita a Milano. Ai tempi della scuola era fidanzata con Giorgio ma lui l’aveva lasciata dopo il tradimento con Virgilio. L’uomo scopre però che quest’ultimo aveva mentito. Dopo 20 anni i tre si chiariscono e Giorgio torna da Marta, dimostrandosi pronto ad accogliere un figlio, promettendo d’essere un buon padre.

Iniziano finalmente gli esami e i proatgonisti dimostrano d’avere tanti problemi. Ottengono così 60 (che pensano sia ottimo), che oggi è il minimo e non il massimo dei voti come ai loro tempi. Giorgio e Marta sono pronti per una nuova fase della loro vita. Francesca ha superato i 100 giorni d’astinenza dal sesso e cede alle avance di Ivano, iniziando la sua prima vera storia d’amore. Lorenzo e Luisa si fidanzano e vanno a convivere, mentre Piero finge di divorziare dalla moglie, così da poter stare con Cinzia, senza rinunciare al fantomatico figlio. Virgilio, infine, grazie alla trasmissione di Piero rivela d’essersi pentito delle proprie bugie e viene implicitamente perdonato da tutti.