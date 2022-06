Sfera Ebbasta figlio: come si chiama e il cognome scelto FOTO

- Advertisement -

Fiocco blu per Sfera Ebbasta: è nato il figlio del rapper. Scopriamo tutto sul piccolo.

Sfera Ebbasta è diventato papà. È nato oggi, mercoledì 22 giugno, il primo figlio del rapper, Gabriel, e della modella e influencer Angelina Fiol Lacour, fidanzata di Sfera Ebbasta. I due hanno annunciato la nascita del piccolo Gabriel su Instagram, col rapper che ha allegato un tenero messaggi: “Tutto quello che farò sarà per te”. Sono arrivati subito i like e i commenti di tantissimi personaggi dello spettacolo, dall’amico e socio in affari Andrea Petagna ai colleghi Tedua ed Ernia. Tantissime le voci che hanno voluto dare il benvenuto in questo mondo a Gabriel e hanno fatto gli auguri a Sfera Ebbasta e ad Angelina per la bella notizia.

Sfera Ebbasta diventa papà: il nome del figlio

Sfera Ebbasta e Angelina hanno scelto il nome Gabriel dunque per il figlio e hanno deciso di adottare per lui il doppio cognome. Gabriel Boschetti Fiol dunque, una scelta che sicuramente riapre il dibattito che si è scatenato negli ultimi tempi riguardo l’apposizione del doppio cognome ai nascituri. Il piccolo Gabriel porterà quindi sia il cognome del padre che quello della madre.

Oltre agli auguri, il web sta già sollevando altre richieste a Sfera Ebbasta. In molti infatti stanno esprimendo il desiderio che l’artista dedichi una canzone al figlio. Uno scenario che si è visto spesso nella musica ultimamente, basti pensare alle canzoni realizzate da Fedez e J-Ax per i loro figli. Chissà che anche Sfera Ebbasta non decida di omaggiare suo figlio con una canzone, i fan sicuramente apprezzerebbero moltissimo una scelta del genere.

Siamo chiaramente solo nel campo delle suggestioni, per ora Sfera Ebbasta si gode la nascita del suo primo figlio, Gabriel, e pensa a stare vicino alla fidanzata Angelina che lo ha appena messo al mondo.