Brenda Lodigiani chi è l’imbruttita

Brenda Lodigiani, scopriamo chi è l’attrice comica conosciuta soprattutto per il ruolo dell’imbruttita.

Brenda Lodigiani è un’attrice comica ed ex ballerina, diventata famosa soprattutto grazie al fenomeno de Il milanese imbruttito. Andiamo dunque a scoprire chi è Brenda e cosa ha fatto nella sua carriera.

Chi è Brenda Lodigiani

Brenda Lodigiani nasce a Sant’Angelo Lodigiano nel dicembre 1987. Da piccola studia danza, in particolare danza classica e modern jazz, e proprio come ballerina debutta in televisione, nel programma Central Station in onda su Comedy Central. La sua esperienza in televisione continua su Disney Channel, dove passa alla conduzione di alcuni programmi per bambini, mentre nel 2012 entra a far parte del cast di Quelli che il calcio.

Nella sua carriera ricopre molti ruoli, ma il grande successo arriva proprio grazie a quello dell’imbruttita. Brenda diventa così molto famosa e appare in moltissimi programmi televisivi tra Sky, Rai e MTV, esordendo anche al cinema nel 2014 nel film Un fidanzato per mia moglie. Da quel momento, Brenda appare in diversi film come Italiano medio, Si muore tutti democristiani e Mollo tutto e apro un chiringuito, intanto continuiamo a vederla sia a teatro che in televisione in programmi come Love Snack e Mai dire talk.

Per ciò che riguarda la sua vita privata, non conosciamo molto su Brenda Lodigiani, che ha sempre mantenuto alta la riservatezza a riguardo. Sappiamo che Brenda si è fidanzata con un fotografo milanese di nome Federico Teoldi e i due hanno avuto due figli: Olivia, nata nel 2017, e di un maschietto nel 2020. Per il resto non conosciamo molti dettagli su di lui: Federico non appartiene al mondo dello spettacolo e la stessa Brenda non usa tantissimo i social media, condividendo dunque poco della sua vita privata.