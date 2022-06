Elettra Lamborghini patrimonio: quanto ha ereditato la cantante

- Advertisement -

Andiamo alla scoperta del patrimonio di Elettra Lamborghini, discendente del fondatore del famoso marchio automobilistico.

Il cognome Lamborghini è sicuramente esemplificativo: Elettra, cantante molto affermata e con un seguito enorme sui social, è anche una ricca ereditiera, discendente diretta del fondatore del celebre marchio automobilistico. Elettra Lamborghini è infatti la nipote di Ferruccio Lamborghini, che nel 1963 ha creato uno dei brand automobilistici più celebri in tutto il mondo. Elettra è la figlia di Tonino Lamborghini e di Luisa Peterlongo e non a caso il suo secondo nome è Miura, come uno dei modelli di Lamborghini più venduti al mondo. Lamborghini è una delle aziende automobilistiche di maggior successo, con numeri incredibili in quanto a fatturato ed Elettra è una delle eredi di questo impero: scopriamo a quanto ammonta il suo patrimonio.

Elettra Lamborghini: il patrimonio

È un’impresa veramente difficile quantificare il patrimonio di Elettra Lamborghini. Stando a quanto riportato tempo fa da L’eco della Lombardia, questo dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro, cui vanno aggiunti anche gli introiti che derivano dalle attività di famiglia e non solo. Elettra è anche infatti una famosissima cantante, specializzata soprattutto in tormentoni estivi che ogni anno vendono tantissimo, da Pistolero alla recente Caramello. Inoltre, Elettra ha anche un incredibile seguito sui social, attività anche questa da cui guadagna moltissimo.

Imbeccata sul suo rapporto col denaro da La Verità, Elettra ha raccontato di aver letteralmente perso il senso del denaro. È nata nel lusso ed è abituata a viverci sin da piccola, per lei è la normalità e quindi tutto ha un valore abbastanza sballato. Una situazione normale per chi ha conosciuto solo la ricchezza da quando è piccola, tanto che Elettra ha raccontato di non vedere nemmeno il prezzo di ciò che vuole comprare. Un patrimonio molto molto ampio dunque per l’ereditiera regina del twerk.