Chi è Paola Minaccioni: la sua idea sull’amore

Conosciamo meglio Paola Minaccioni, attore molto amata con alle spalle una lunga carriera sia nel mondo del cinema che della televisione. Scopriamo dunque cosa ha fatto l’attrice e i dettagli della sua vita privata.

Chi è Paola Minaccioni

Nata e cresciuta a Roma, Paola Minaccioni si appassiona presto al mondo della recitazione, facendo diversi studi e frequentando il laboratorio di Serena Dandini e il Centro sperimentale di cinematografia. Arrivano così i primi esordi, sia in televisione e al cinema che a teatro, dove si cimenta soprattutto nel cabaret. La prima grande affermazione arriva nel 2012, quando ottiene la candidatura al Nastro d’argento e ai Ciak d’oro e vince un Globo d’oro per il suo ruolo nel film di Ferzan Ozpetek Magnifica presenza. Due anni dopo rinsalda la collaborazione col regista turco recitando in Allacciate le cinture e ottenendo il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista e la nomination ai David.

All’attivo Paola Minaccioni ha una lunga carriera sia nel cinema che nella televisione. Sul grande schermo ha recitato in circa 40 film, mentre tra i ruoli in televisione ricordiamo quelli in fiction di successo come Un medico in famiglia e, di recente, in Le fate ignoranti ancora con Ferzan Ozpetek.

Paola Minaccioni: la vita privata

Paola Minaccioni è famosissima, ma nonostante la sua notorietà si sa davvero molto poco della sua vita privata, che l’attrice mantiene sempre molto riservata. La donna non è mai stata sposata e non ha figli, in un’intervista a Vanity Fair ha raccontato di aver amato molto nella sua vita e di essere stata tradita. In generale, ha ammesso che la monogamia è molto difficile secondo lei e che il tradimento dunque è sempre in agguato in una coppia.