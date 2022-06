Loretta Goggi chi era il marito e la malattia dopo la sua morte

- Advertisement -

Loretta Goggi: andiamo alla scoperta della vita privata della cantante, tra i suoi figli e l’identità di suo marito.

Loretta Goggi è senza dubbio una delle cantanti più importanti della storia della musica italiana. Il grandissimo successo è arrivato soprattutto con Maledetta primavera, hit che ha spopolato in praticamente tutto il mondo, ma l’attività della donna va ben oltre la musica. Loretta Goggi è infatti anche una conduttrice di successo, è stata la prima donna a condurre il Festival di Sanremo nel 1986 e la prima a condurre un quiz. Inoltre, la cantante è stata anche protagonista di diversi film e fiction televisive. Un’artista a tutto tondo dunque, ma andiamo alla scoperta dei dettagli della sua vita privata.

Loretta Goggi: la vita privata

Loretta Goggi ha avuto una lunga storia d’amore con il ballerino e coreografo Gianni Brezza, protagonista anche al cinema come regista e attore. Loretta e Gianni sono stati insieme per ben 32 anni, ma non hanno mai avuto figli, nonostante la cantante in diverse interviste ha rivelato di averli sempre desiderati.

Gianni e Loretta si sono sposati bel 1979, l’uomo è poi venuto a mancare nel 2011 e dopo la sua. Morte Loretta Goggi ha sofferto di una brutta depressione.

Loretta Goggi: la malattia e lotta contro l’alzheimer

Loretta ha raccontato dunque di essere stata molto male dopo la morte del marito. Ha sofferto di una brutta depressione e per un lungo periodo non è più uscita di casa. La svolta è arrivata quando ha fatto un viaggio in Argentina con la sorella Daniela e da lì ha cominciato a vivere.

Loretta Goggi è stata protagonista anche di una importante campagna di sensibilizzazione contro l’Alzheimer, una malattia che purtroppo ha conosciuto molto da vicino. Una cugina della cantante infatti è venuta a mancare a causa di questa malattia e anche sua madre ha sofferto di demenza senile. La Goggi dunque si è spesa in prima persona per sostenere la lotta contro questo male.