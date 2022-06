Daniela Spada chi è madre di Mia figlia di Cesare Bocci: dramma ictus

- Advertisement -

Daniela Spada: scopriamo chi è la moglie di Cesare Bocci e il dramma che i due hanno dovuto vivere.

Cesare Bocci è uno dei grandi protagonisti del mondo della televisione, iconico ormai nel ruolo di Mimì Augello nella serie di successo Il Commissario Montalbano. Da tanti anni dunque Bocci è un personaggio molto amato del piccolo schermo, sia nelle vesti di attore che di conduttore. Non tutti sanno però che l’uomo ha dovuto vivere anche momenti molto difficili, legati soprattutto alla malattia che ha colpito sua moglie. Scopriamo dunque chi è Daniela Spada, la compagna di vita di Cesare Bocci, e quale malattia l’ha colpita.

Chi è Daniela Spada

Daniela Spada è nata nel 1964 ed è giunta agli onori delle cronache per il suo matrimonio con Cesare Bocci nel 1993. Daniela ha iniziato a lavorare in gioventù come graphic designer, poi anche a causa dei problemi di salute che ha dovuto affrontare ha cambiato ambito e, assecondando la sua passione per la cucina, si è dedicata al food blogging e nel 2014 ha aperto una scuola di cucina, dopo essersi diplomata in pasticceria e cucina.

Il matrimonio tra Cesare e Daniela è stato coronato anche dalla nascita di Mia, circa 20 anni fa. Dopo questo bellissimo evento però sono sorti i problemi di salute che hanno gravemente debilitato la donna. Daniela è stata colpita da un ictus e da un’embolia, che le hanno causato anche uno stato comatoso. Svegliatasi dal coma, dopo qualche tempo la donna ha scoperto di avere un tumore al seno. Daniela e Cesare hanno affrontato tutto insieme e sono riusciti a superare tutto, restando sempre uniti. La donna ha inoltre raccontato la sua esperienza nel libro Pesca d’aprile, una bellissima testimonianza della forza che le ha dato il marito per superare i momenti brutti e un grido di speranza per altre persone che si trovano in situazioni simili.

Daniela Spada Cesare Bocci storia d’amore

La storia d’amore tra Cesare Bocci e Daniela Spada è molto lunga. I due si sono sposati nel 1993, dopo essersi conosciuti qualche anno prima. I due hanno raccontato di essersi innamorati subito e il loro amore è stato poi coronato dalla nascita di Mia.

Poi però sono sorti tutti i problemi di salute di Daniela, ma questi non hanno intaccato il grande amore tra i due, anzi hanno rinsaldato un rapporto che oggi resiste più forte che mai.