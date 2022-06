Matrimonio Villa Olmo prezzi: quanto costa festa miliardario Alan Howard

- Advertisement -

A Villa Olmo sta andando in scena il matrimonio dell’anno: scopriamo quanto costa la sontuosa festa del miliardario Alan Howard.

Villa Olmo sul Lago di Come fa da cornice al matrimonio da favola del miliardario Alan Howard e Caroline Byron. I due coniugi si uniscono in matrimonio a Villa Olmo, alla presenza di circa 250 invitati tra cui anche una superstar come Lady Gaga, che si esibirà proprio per i due futuri sposi, rendendo ancora più magica la giornata. Un vero e proprio matrimonio da favola, che sembra uscito da un cartone della Disney: andiamo a scoprire quanto costa la cerimonia.

Matrimonio Villa Olmo: quanto costa la festa di Alan Howard

Stando a quanto circola in rete, il miliardario avrebbe versato l’incredibile somma di 1,3 milioni di euro nelle case del comune di Como per affittare per quasi un mese la villa dove convolerà a nozze con l’amata Caroline Byron. A questa cifra, valida solo per l’affitto della location, vanno aggiunte tutte le altre spese necessarie ad allestire il ricevimento, per un totale che arriva a una cifra vertiginosa, sicuramente impensabile per i comuni mortali.

Il ricevimento si avvale del ristorante Giulietta al lago, servizio di ristorazione di Villa Olmo, che completa dunque la splendida location del matrimonio. Il ristorante e la villa offrono una vista pazzesca sul Lago di Como, la cucina di Giulietta al lago offre cibi tratti dalla tradizione italiana ma rivisitati per un pubblico eterogeneo e internazionale, come si legge sul sito del bistrot. Il lago di Como d’altronde conferma di essere una meta molto apprezzata dai magnati stranieri, lo stesso Alan Howard è praticamente di casa qui, ha una villa nei pressi del lago di Como e ora ha scelto questa incantevole location per celebrare il suo amore con Caroline Byron, nel matrimonio che promette davvero di essere l’evento dell’anno.