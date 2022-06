Sara Ketlem chi è la star Instagram e che c’entra con la Juventus

- Advertisement -

Sara Ketlem: scopriamo chi è la stella di Instagram che ha un legame strettissimo con la Juventus.

Se scrollando tra i post di Instagram vi dovesse capitare di imbattervi in una biondissima ragazza con addosso i colori bianconeri, potreste con molta probabilità trovarvi in presenza di un post di Stella Ketlem. La ragazza è una vera e propria star dei social, ha un numero alto di seguaci su Instagram ed è anche molto attiva su Tik Tok. Qual è la particolarità della ragazza? La sua incredibile fede bianconera. Sara propone molti contenuti a tema Juventus, indossa spesso le maglie della Vecchia Signora e si espone anche su argomenti riguardanti il club. In occasione dell’arrivo di Vlahovic dalla Fiorentina lo scorso gennaio, ad esempio, la ragazza ha esultato postando la foto dell’attaccante serbo, Andiamo a scoprire cosa sappiamo in più della ragazza.

Chi è Sara Ketlem Scorrendo il profilo di Sara, possiamo notarla con indosso le più svariate maglie della Juventus e si presenta come una sorta di madrina della squadra, o meglio “princess” come si definisce nella sua home. I contenuti si differenziano per le pose sexy con cui sfoggia le sue maglie bianconere e che l’hanno resa una vera e propria star nel mondo bianconero.

Non sappiamo molto di lei oltre ciò che mostra sui social, che si limita quasi solo alla sua fede bianconera. La vita privata di Sara Ketlem rimane dunque un mistero, oltre ai post sul calcio e sulla Juventus la ragazza pubblica poco altro, non dando praticamente nessun indizio sulla sua sfera extra professionale. Sul fronte Juventus però la ragazza è molto attiva e dopo aver accolto Dusan Vlahovic a gennaio ora è pronta anche a dare il suo dolce saluto a Paul Pogba, di ritorno alla Juventus dopo gli anni al Manchester United. Sara ha già dato il suo bentornato al francese, che in attesa che il suo ritorno in casacca bianconera sia ufficiale.