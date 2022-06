Temptation Island perché non fa: sfogo di Filippo Bisciglia

- Advertisement -

Sui social non si arresta la nostalgia per Temptation Island che quest’estate non andrà in onda. Travolto dai messaggi, Filippo Bisciglia ha deciso di parlare

Un’estate senza Temptation Island. Nonostante l’annuncio di qualche mese fa, tantissimi fan sono ancora increduli per l’assenza dal palinsesto di Canale 5 del programma condotto da Filippo Bisciglia. Un brutto colpo per i tanti appassionati che per anni hanno commentato sui social le vicende delle coppie impegnate nelle edizioni andate in onda. La nostalgia è il sentimento che inonda numerose pagine social che sui video e le frasi cult del programma hanno costruito il loro seguito. Tanti i messaggi di utenti che ricordano con affetto Filippo Bisciglia, conduttore storico del programma, e alcuni dei personaggi che hanno fatto la storia di Temptation Island.

In onda ininterrottamente dal 2014 al 2021 tra giugno e luglio, la trasmissione è nata da un format statunitense e riadattato in Italia anche in una versione VIP. A condurre nove delle ultime dieci edizioni è stato Filippo Bisciglia che ha deciso di intervenire sui social per ringraziare i fan per i tanti messaggi d’affetto ricevuti. Il conduttore ha parlato per la prima volta di Temptation Island e della cancellazione della trasmissione che ha sorpreso tutti, anche lo stesso Filippo Bisciglia. In un video pubblicato sui social, ha ringraziato tutti per i messaggi: “Ricevere i vostri messaggi mi fa molto piacere, vuol dire che vi siete affezionati a noi in questi anni, che vi siete divertiti a commentare le puntate in questi anni, cosa che facevo anche io”.

Un messaggio che in tanti attendevano e che si conclude con una frase che ha colpito i tanti fan: “Anche a me fa tanto male non fare Temptation quest’anno” ha detto Filippo Bisciglia. Il video si conclude con un messaggio rivolto a tutti coloro che hanno lavorato in queste edizioni, una famiglia. Infine per l’occasione ha voluto ripetere la tradizionale frase di Temptation Island per salutare tutti gli utenti: “Per sdrammatizzare non posso far mancare in questa frase 2022: ‘Pensi che io abbia un video per te? Ho un video per te’. Tanto amore, tanta spiaggia, tanto sole, tanto mare, tanta vita”. Intanto c’è chi non si arrende e propone una raccolta firme per riportare in onda Temptation Island.