Fedez J Ax canzoni più famose da Vorrei ma non posto

Fedez e J Ax hanno firmato le canzoni più famose dell’estate fino alla pubblicità del cornetto Algida. Riviviamole da Vorrei ma non posto a Italiana

Love Mi è il grande giorno di Fedez e J Ax per riascoltare le loro canzoni più famose. Il Ferragnez e il rapper di Maria Salvador si sono ritrovati e hanno fatto pace un mesetto fa per un motivo di cui vi abbiamo parlato in un recente articolo. Dopo che le loro strade dei due cantanti ex soci di etichetta discografica si erano separate in modo brusco è arrivato il grande evento per Milano che li ha uniti. Ne hanno fatto di strada in questi 5 anni i rapper di Senza Pagare. Fedez tra l’altro ha anche affrontato un tumore al pancreas poco prima di riallacciare i rapporti con il suo amico J Ax con cui ha firmato tante hit.



Messi da parte i dissapori del passato e i rapper di Italiana hanno ripreso la loro splendida amicizia. J Ax e Fedez hanno cosi voluto festeggiare riprendendo però anche la collaborazione artistica per loro amata Milano, organizzando il Love Mi, un grande concerto in Piazza Duomo con tantissimi ospiti. Un nuovo capitolo della lunga collaborazione tra i due, che ha una storia molto lunga e ha vissuto capitoli davvero entusiasmanti con canzoni tra le più famose dell’estate.

Fedez e J Ax le canzoni insieme

Il connubio artistico tra Fedez e J Ax è molto datato. I rapper organizzatori del concerto Love MI hanno realizzato prima diversi featuring contenuti nei loro album: Alza la testa, Sembra semplice e Viva l’iva, contenuti negli album di Fedez Il mio primo disco da venduto, Sig. Brainwash e Pop-hoolista e Bimbiminkia4life, brano che invece appartiene all’album Il bello di esser brutti di J Ax. Tutte canzoni che hanno rinsaldato il rapporto tra i due rapper, che hanno poi realizzato un joint album.

Comunisti col rolex è l’album realizzato in featuring da Fedez e J Ax ed è uscito il 20 gennaio 2017. Il brano è anticipato dal singolo Vorrei ma non posto, che ha letteralmente dominato l’estate 2016, e da Assenzio, realizzato in featuring con Stash dei The Kolors e con Levante. Con l’uscita dell’album è uscito il terzo singolo: Piccole cose insieme ad Alessandra Amoroso.

L’album è stato un gran successo, che si è prolungato nell’estate 2017 con il rilascio della versione estiva di Senza Pagare, e con un repack del cd a novembre. La collaborazione tra Fedez e J Ax ha portato poi, nell’estate 2018, all’uscita di Italiana, terza hit estiva consecutiva dei due artisti, le cui strade poi si sono separate. Almeno fino ad adesso, con i due che si sono ritrovati e hanno organizzato il Love Mi.



E chissà che nel futuro non ci sia una nuova canzone insieme. Qual è la canzone più famosa di Fedez e J Ax? Senza dubbio Vorrei ma Non Posto ovvero quella in cui Federico cita il cane di Chiara Ferragni con un papillon di Vuitton, hit con cui ha conosciuto la futura moglie. Non solo è stata anche la canzone della pubblicità del cornetto Algida dell’estate 2016.