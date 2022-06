Luca Calvani coming out chi l’ex moglie Francesca Arena

Luca Calvani ha fatto coming out su Instagram. Il giudice di cortesie per gli ospiti ha una figlia dalla sua ex compagna: Francesca Arena

Luca Calvani ha un fidanzato. Il coming out, definito come una liberazione con la frase “vedo solo luce”, è arrivato su Instagram. Il giudice di cortesie per gli ospiti ha ufficializzato di essere gay con uno scatto nel verde dalla sua Toscana. Il fidanzato in foto con il vincitore dell’Isola dei Famosi 4 è Alessandro Franchini. Il compagno di Luca Calvani ha 33 anni, è un imprenditore amante dei viaggi ed ex calciatore di Promozione ed Eccellenza. L’ex corteggiatore che a Uomini e Donne corteggiava Valentina Gioia ha nella sua vita privata una splendida figlia Bianca e una ex moglie Francesca Arena.

Luca Calvani chi è ex moglie

Francesca Arena ha 38 anni di età ed è stata la moglie di Luca Calvani. È nata in Toscana nel 1974 come il suo ex marito, precisamente a Prato. Oggi è produttrice e vanta una carriera di successo. Gli esordi nel 1998 come direttrice di produzione organizzatrice di grandi eventi come il Lucca Summer Fest. La madre della figlia di Luca Calvani ha poi collaborato con Giorgio Panariello ed è entrata nel team di ufficio stampa di Ra1. Ha deciso poi di intraprendere a tempo pieno l’attività di produttrice anche per le tv locali principalmente della Toscana.

La coppia è sempre stata avvolta da un’aura di privacy sulla reciproca vita privata e sentimentale. Pare che Luca Calvani e l’ex moglie Francesca Arena si siamo conosciuti a Prato grazie ad amici comuni. Si sarebbero sposati nei primi anni 2000 e si sarebbero separati più meno 6 anni fa, nulla di questo mai ufficializzato. Nel 2009 è nata la loro figlia Bianca Calvani che oggi ha 14 anni di età. Sappiamo della giovane che ama molto gli animali.