Maddalena Corvaglia con Paolo Berlusconi: qual è la natura del loro rapporto? Chi fa il punto della situazione e spiega la verità sulla relazione

Maddalena Corvaglia è stata fotografata in Versilia in compagnia di Paolo Berlusconi, uno scatto che ha alimentato le voci del gossip sul fatto che stanno insieme. Da tempo infatti ormai si parla del rapporto tra l’ex velina e il fratello di Silvio e sono stati colti insieme diverse volte a tal punto che si è scritto molto su una loro possibile relazione.

Ora quindi si torna a parlare della presunta relazione tra il padre di Luna Berlusconi e l’ex volto di Striscia la notizia. Sulla situazione fa il punto Chi, spiegando con cura una volta per tutte la natura del legame che lega il noto uomo d’affari in passato legato a Natalia Estrada e la bionda showgirl mamma di Jamie.

Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi stanno insieme?

Raccontando che il legame che intercorre tra Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi è molto profondo il settimanale di Alfonso Signorini fa il punto sulla questione. Un legame praticamente familiare tra l’ex velina bionda in coppia con Elisabetta Canalis e il fratello di Silvio: il loro rapporto va oltre l’essere una coppia. Praticamente da anni, secondo il magazine, Maddalena è un membro acquisito della famiglia di Paolo. Oltre al rapporto con quest’ultimo, l’ex di Enzo Iacchetti è la migliore amica di Matilda, la moglie di Davide figlio di Paolo e ha inoltre anche un rapporto molto stretto con le altre due figlie del fratello di Silvio: Luna e Alessia.

Secondo quanto racconta Chi, ridurre il rapporto tra la Corvaglia e Paolo Berlusconi a un semplice stanno insieme o sono fidanzati è molto riduttivo. Da tanto tempo si vogliono bene e si sono sempre sostenuti. Tra i due c’è un’amicizia tanto profonda e una presenza costante nelle rispettive vite.

Sempre il settimanale diretto da Alfonso Signorini rivela che come Maddalena è molto amata nella famiglia di Paolo, questo ha un legame profondo con Jamie, la figlia che la Corvaglia ha avuto con Stef Burns. Insomma, la situazione è molto più profonda di ciò che le indiscrezioni e il gossip raccontano. Tra Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia c’è un rapporto saldissimo, i due sono praticamente una famiglia più che una coppia.

Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi: gli ex famosi

Sia Maddalena Corvaglia che Paolo Berlusconi hanno avuto una vita sentimentale con ex famosi. L’ex velina ha avuto una storia col conduttore Enzo Iacchetti, conosciuto durante l’esperienza a Striscia la notizia, dal 2002 al 2007. Poi ha sposato il chitarrista Stef Burns, con cui ha avuto la figlia Jamie, e dopo la separazione ha avuto una storia con l’imprenditore Alessandro Viani.

Paolo Berlusconi invece dal 1993 al 2000 è stato legato alla giornalista Katia Noventa, poi ha avuto una relazione con la star della televisione degli anni ’90 Natalia Estrada, dopo che questa ha separato dall’ex marito Giorgio Mastrota. Terminato questo rapporto nel 2006, il fratello di Silvio Berlusconi ha avuto un flirt con la modella brasiliana Dani Samvis e poi ha avuto una storia di un anno con Carolina Marconi.

Si è parlato anche di un flirt con l’ex pupa Rosy Dilettuso, ma non sono mai arrivate conferme o smentite dai due diretti interessati. Questo il ricco passato sentimentale di Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi, che sono quindi finiti al centro del gossip per una loro relazione. Uno scenario che però è ben diverso e che, come ha raccontato Chi, coinvolge un altro tipo di legame.