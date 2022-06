Martina Stoessel chi è Tini che fa impazzire Messi e De Paul

- Advertisement -

Martina Stoessel detta Tini è causa tensioni in Argentina: l’artista sarebbe al centro di un litigio tra Lionel Messi e Rodrigo de Paul.

Martina Stoessel è al centro del gossip internazionale. La situazione si fa infatti calda in casa Argentina, con riferimento alla nazionale di calcio. Secondo quanto raccontato dal programma televisivo Socios del espectaculo, sarebbe alta la tensione tra due calciatori dell’albiceleste: Lionel Messi e Rodrigo de Paul. Il motivo? I rumors di cronaca rosa intorno al centrocampista ex Udinese.

Circa un anno fa, il calciatore dell’Atletico Madrid ha rotto con la sua storica compagna Camila Homs, lasciandola a pochi giorni dalla nascita del loro secondo figlio e ha intrapreso poi una relazione con Martina Stoessel, una cantante amatissima in Argentina, la Violetta della Disney. La condotta di de Paul non sarebbe piaciuta a Lionel Messi, che avrebbe chiesto al compagno di Nazionale di mantenere un profilo più basso. Alle lamentele della Pulce hanno fatto seguito anche quelle di altri compagni e non solo, con Rodrigo de Paul finito al centro di un vero e proprio ciclone mediatico.

Martina Stoessel chi è: Instagram

Ma chi è questa Martina Stoessel femme fatale che sta causando così tanta tensione in Argentina? Martina Stoessel, conosciuta anche semplicemente come Tini, è una vera e propria superstar sia nel suo paese che nel mondo intero. La sua fama si deve soprattutto al ruolo della protagonista della telenovela Violetta, arrivata in Italia su Disney Channel e che ha avuto un successo planetario.

Martina Stoessel in arte Tini è nata nel marzo 1997 a Buenos Aires e sin da giovane ha cominciato la sua formazione artistica studiando musica, canto, teatro e danza. Ha esordito in un’altra telenovela famosissima in tutto il mondo, ovvero Il mondo di Patty, e dopo qualche altro ruolo ha vestito i panni di Violetta, ottenendo il successo in tutto il mondo.

Alla sua carriera da artista ha accompagnato quella musicale e la fiamma di De Paul ha pubblicato tre album in studio. Dopo la fine di Violetta, la superstar argentina si è progressivamente staccata dal mondo del cinema e delle serie tv, portando avanti principalmente la sua carriera musicale con incredibile successo. Questo è il profilo Instagram della bellissima Tini o Martina Stoessel che dir si voglia.

Tini e la Nazionale argentina contro: la situazione

Martina è amatissima da tutti in Argentina, o quasi. Stando sempre a quanto raccontato oltreoceano, i calciatori della Nazionale sudamericana e le loro mogli non vedrebbero di buon occhio la cantante, per solidarietà verso l’ex di de Paul, Camila, e per tutta la questione mediatica che riguarda l’ex Udinese. Pare inoltre che anche il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, abbia redarguito il suo calciatore per il comportamento fuori dal campo.

Pare che però tutte queste polemiche non incidano su Rodrigo e Tini, che continuano la loro storia d’amore. I due sono in vacanza a Miami, nella lussuosissima villa dell’ex protagonista di Violetta, e anche questo aspetto ha scatenato delle tensioni per de Paul, accusato dalla ex compagna di non passare abbastanza tempo con i suoi figli.