Dayane Mello e Boro Boro stanno insieme? La verità

Dayane Mello e Boro Boro stanno insieme? Tutta la verità sulle indiscrezioni che riguardano l’ex gieffina e il rapper.

Non si placa il gossip che circonda Dayane Mello. L’ex concorrente del GF Vip è tornata al centro dei riflettori per il bacio che si è scambiata con la modella Dana Saber a Milano, mentre è in vacanza con l’amica Soleil Sorge. Da qualche tempo però si parla di una possibile relazione tra la brasiliana e un esponente della nuova scena rap italiana: Boro Boro.

Prima si è parlato di un flirt col modello Carlo Motta, poi sono uscite fuori le indiscrezioni su una relazione col rapper torinese Boro Boro a causa di alcune storie su Instagram che hanno lanciato qualche indizio. Ora arriva il bacio con Dana Saber. Qual è la situazione dunque? Scopriamo tutto ciò che si sa.

La situazione tra Dayane Mello e Boro Boro

Le voci circa un possibile flirt tra i due sono nate a causa di alcuni indizi pubblicati sui social. In particolare, Dayane ha pubblicato una foto in compagnia di un ragazzo, i cui tatuaggi in prossimità del polso sembrano quelli proprio di Boro Boro. Quest’ultimo ha invece condiviso una storia in cui si trova con una ragazza a guardare Netflix. La ragazza si vede solo da dietro, ma secondo molti si tratta proprio di Dayane Mello, riconoscibile dalla schiena.

Questi gli indizi che hanno fatto pensare a una relazione tra i due, ma nessuno dei diretti interessati si è espresso sulla vicenda. Nessuna conferma, ma nemmeno nessuna smentita: il dubbio permane e come spesso le capita Dayane Mello rimane al centro del gossip.