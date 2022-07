Paola Turci chi è dall’incidente al coming out

Paola Turci chi è dagli esordi all’incidente in cui ha rischiato la vita. Il ritorno sulle scene, l’ex marito Andrea Amato e il coming out con la Pascale

Paola Turci è una grande protagonista del mondo della musica e al centro gossip, nonostante la sua ricerca di privacy per il matrimonio con Francesca Pascale, l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi. Alle spalle l’artista ha una lunga carriera con ben 15 album pubblicati e più di dieci apparizioni al Festival di Sanremo. La sua vita privata è stata segnata però anche da eventi spiacevoli, tra molestie subite a 13 anni e un brutto incidente stradale. Andiamo alla scoperta dunque della carriera e della vita privata di Paola Turci.

Paola Turci chi è: la carriera

Paola Turci nasce il 12 settembre del 1964 a Roma e ha dunque 57 anni di età. Inizia presto a coltivare la passione per la musica, riuscendo a entrare nel mondo discografico grazie all’incontro con Mario Castelnuovo, che la introduce nel panorama musicale. Nel 1986 Paola Turci esordisce a Sanremo, nella categoria Nuove Proposte, proprio con un brano di Castelnuovo: L’uomo di ieri.

Sanremo diventa una sorta di seconda casa per la cantante di Sarò bellissima: sono ben undici le partecipazioni al Festival, con la vittoria di ben tre premi della critica. La carriera di successo di Paola Turci vive un momento difficile nel 1993, quando la donna rimane vittima di un bruttissimo incidente stradale che la costringe a sottoporsi a diverse operazioni. Nonostante ciò, Paola Turci non rinuncia alla musica e torna in scena presto, collaborando con diversi artisti come Vasco Rossi e Max Gazzè e sfornando canzoni di successo tra cui Fuck You, realizzata insieme agli Articolo 31.

La sua canzone più famosa è Questione di Sguardi, cover di Faith Hill, che risale al 2000. La carriera di Paola Turci è ricca e intensa: nel 2017 la cantante è ancora protagonista al Festival di Sanremo, piazzandosi al quinto posto col brano Fatti bella per te. Ancora oggi, dunque, la moglie di Francesca Pascale è una protagonista della scena musicale, con 15 album alle spalle e nessuna voglia di fermarsi. Continua infatti ad incidere, l’ultimo lavoro è nel 2019 “Viva da morire”. La Turci è stata anche coach di canto di Amici 17 quando ha vinto Irama.

Paola Turci incidente stradale e molestie

Come detto, Paola Turci ha anche vissuto momenti molto difficile nella sua vita. Nel 1993 la cantante di Bambini è stata vittima di un brutto incidente stradale. Aveva 28 anni Paola e mentre è al volante della sua auto sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria incappa in questo tragico incidente, che le causa una bruttissima ferita al volto e all’occhio destro. L’occhio le viene salvato dai medici, ma sul volto rimangono evidenti i segni dell’incidente e dei ben cento punti di sutura applicati.

L’artista ha raccontato che per anni ha faticato ad accettare la sua colpevolezza per l’incidente (si è distratta per caricare il cellulare) e i segni sul suo volto. Ha infatti spesso coperto le ferite con i capelli e solo dopo parecchio tempo è tornata a farsi vedere in faccia con chiarezza.

Le ferite esteriori sono accompagnate da quelle interiori, perché Paola Turci ha raccontato a Vanity Fair nel 2019 che, quando era in età preadolescenziale, ha subito a 13 anni di età delle molestie, venendo costretta da un uomo a guardare immagini pornografiche.

Paola Turci vita privata

Durante gli anni ’90, Paola Turci ha avuto una relazione col tennista Paola Canè. Terminata questa storia, per lei c’è stato l’amore con il giornalista Andrea Amato, sposato ad Haiti nel luglio 2010. Il matrimonio dura però poco: nel 2012 i due si separano.

Sulla vita sentimentale della cantante di Questione di Sguardi per un po’ non si sa granché, poi nel 2019 la donna inizia a parlare di una persona speciale nella sua vita e si fa il nome di un ingegnere di nome Francesco. Poi, in realtà, la cantante viene paparazzata da Oggi in compagnia di Francesca Pascale, ex fidanzata di Silvio Berlusconi. Il 4 marzo 2021 arriva il coming out di Paola Turci ad F in cui si definisce etero e lesbica.