Paola Turci e Francesca Pascale spose: chi è ex marito Amato

Paola Turci e Francesca Pascale si sposano in Toscana secondo indiscrezioni. Sapevate che la cantante ha un ex marito è Andrea Amato

Paola Turci a 57 anni e Francesca Pascale a 36 anni si sposano sabato 2 luglio in Toscana con un matrimonio blindatissimo e chissà se saranno presenti rispettivamente ex marito ed ex compagno! Ovviamente sono solo indiscrezioni di gossip ma la notizia sembra proprio essere affidabile.

Le future spose hanno quasi venti anni di differenza e alla faccia degli haters omofobi che continuano ad etichettare la Pascale come la lesbica che stava con Berlusconi e la Turci la cantante omesessuale, le due future spose salvo smentite hanno dato a tutti lezioni di stile lontano dai social e dai pettegolezzi da bar.

Le nozze tra la bionda showgirl di telecafone e la voce di fatti bella per te con ogni probabilità saranno officiate civilmente Montalcino il party nunziale al sontuoso castello di Velona. Se l’ex di Francesca Pascale è cosa nota essere Silvio Berlusconi, lontano dai riflettori è sempre stato l’ex marito di Paola Turci: Andrea Amato

Paola Turci chi è l’ex marito

L’ex marito di Paola Turci si chiama Andrea Amato. È nato a milano nel 1974 ed è uno dei giornalisti italiani più affermati. Dato il suo successo e talento non è escluso che accanto a gli studi scolastici abbia sempre coltivato la sua passione per la comunicazione.

La carriera di Amato inizia con numerose collaborazioni, si divide tra carta stampata, radio e tv. Scrive di musica e cronaca per Oggi, GQ e Messaggero. In radio parte con RTL.102.5 per diventare direttore dei contenuti per R101 per quasi dieci anni. Nel 2009 l’ex marito della Turci è direttore artistico di RDS Next e si fonda l’agenzia di contenuti Luz.

Ricorderete sicuramente Andrea Amato per due curiosità su di lui: è autore del libro L’impero della Cocaina con conseguente vittoria del prestigioso premio giornalistico Giancarlo Siani. Il giornalista legati in passato alla cantante ed coach di Amici è stato direttore prima ed editore poi di TvZoom e in televisione ha lavorato ad Odeon, realizzato inchieste sulla droga in onda su Rai 1 e collaborato per Mai Dire Grande Fratello.

Ovviamente oggi l’ex marito di Paola Turci continua ad essere un giornalista di successo e ha cofondato StreamLand. Se la carriera è sotto gli occhi di tutti, la vita privata di Andrea Amato è avvolta nell’ombra e non sappiamo se si è risposato, se è fidanzato o è single.

Il matrimonio tra la futura moglie di Francesca Pascale e il giornalista è stato celebrato nel 2010 ad Haiti. Dopo una conoscenza lampo la cantante di l’ultimo ostacolo ha sposato il suo fidanzato all’epoca con una cerimonia molto intima e particolare. Si sono conosciuti grazie ad amici comuni ma qualcosa non è andato, troppo diversi. Due anni dopo Paola Turci e l’ex marito hanno divorziato e ora vivono le loro nuove vite.